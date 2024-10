Crista, la mamá de Gala Montes, cuenta que, tras distanciarse de la actriz, ella fue quien tomó la decisión de mudarse de casa y comenzar una vida lejos de sus dos hijas y, a falta de un trabajo, tuvo que pedir un préstamo para comenzar de cero, el que piensa pagar con la venta de su automóvil.

En una entrevista que concedió a Miguel Díaz, días antes de que Gala saliera de "La casa de los famosos", doña Crista habló de su situación actual, confiando que, al salir de la casa de su hija, pidió un préstamo que le permitiese seguir viviendo pues, antes, su trabajo era ser la mánager de la actriz.

"Estoy viviendo de un préstamo que pedí, ¿para qué son los bienes?, para remediar los males, ¿no?, ya venderé mi coche", expresó.

Aclaró que fue ella quien se fue de casa, cuando una de sus discusiones acabó en agresión física, cuando Gala -como ella misma reconoció dentro del reality- le aventó un plato de cereal.

"Ya no podíamos vivir juntas, hay un dicho que dice ´en una casa no puede haber dos reinas´, ya me salí para no vivir incómoda, ya las cosas estaban muy difíciles, dije ´no, ya, hasta aquí llegué, ya me voy´, ya era muy difícil convivir", dijo.

La fractura no sólo ha sido con Gala, sino también con Krista "la Beba", su primogénita, quien se encuentra más reticente a aclarar las cosas, motivo por el que reconoció que ha llorado y mucho.

Antes que los problemas se desataran, doña Crista recuerda que ella y Gala eran mejores amigas, pues su hija prefería estar con ella que salir con sus amistades de su edad.

"Desde chica fue una niña diferente, le gusta llevarse con los grandes, se metía a mi grupo de señoras y era más feliz que con sus amigas de su edad, tenía un grupo de amigas reducido, se la pasaba mejor con las señoras de 60 años, se la pasaba mejor conmigo; la relación con Gala era hermosa".

La mamá de Gala rememoró que fue cuando el padre de sus hijas la abandonó que su mamá, que aparecía en comerciales, le recomendó buscar trabajo como extra, por lo que decidió llevar consigo a sus dos hijas, pero con él tiempo, de las tres, fue la actriz la que más resaltó mostró más pasión para la pantalla.

"Gala era feliz, la ponías en el set y se movía como pez en el agua, cómo se nota cuando traen el feeling, ví que a la niña le gustaba más y ella se propuso en quedar como principal y así sucesivamente".

Aunque mostró fortaleza, Crista expresó que al verse sin trabajo y distanciada de sus hijas, pensó que lo mejor era mudarse a un lugar recóndito, donde cuidar a sus perros, pues ya es muy poco lo que le queda.

"Yo me fui lejos porque tengo tres perros, dije: ´Ahorita aprovecho a pesar´, me fui lejos precisamente porque la vida ya se acabó para mí, sin hijas.., ¿qué haces?, si no tienes ni dinero, ni hijas", precisó.

