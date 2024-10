La transmisión de “La casa de los famosos México” puso en el foco público a la influencer Krista Montes, quien en varias ocasiones defendía a su hermana Gala Montes tras los ataques que recibía dentro del encierro.

Ahora, que ya terminó este reality show la joven conocida como “Beba” se comprometió a ser la manager de la actriz, que quedó en tercer lugar del programa de televisión, aunque ella no estaba del todo convencida querer ser una figura pública.

“Ya me metieron amablemente a fuerzas (al medio artístico)”, dijo con ironía la tiktoker a las afueras de televisa, quien no oculta mostrar una mezcla de vulnerabilidad y determinación.

Por un lado, habla abiertamente sobre su dolor y el proceso de sanación emocional, lo que muestra una faceta muy humana y auténtica, pero en otro momento, existe un firme compromiso de llevar la carrera de su hermana y participar en contratos laborales de ella.

“Ya seré su manager, estoy que no puedo con mi vida, nos han buscado muchas personas como Paty Cantú con quien cantará en el Auditorio Nacional el 19 de octubre, dije: ‘me vale madres, la comprometo de una vez’. Ella (Gala) quiere hacer todo”.

No condicionará a su hermana de que siga con un tratamiento psicológico, pero confía en que lo hará, al igual que ella, por lo que espera que ambas sigan creciendo. “Yo me he tratado mucho en terapia y seguiremos en eso”.

Apoya que su madre Crista haya demandado a Adrián Marcelo por violencia de género, sin embargo todavía no quiere hablarle, pues argumentó que todavía no está preparada para ello.

“No estoy dispuesta a hablar con ella, por el momento no, las cosas se irán a mi tiempo, cuando mi terapia llegue a ese paso, claro que lo haré, pero ahora mi palabra es ‘no’. Me siento muy lastimada, muy herida, las cosas están muy fracturadas y se necesita espacio para que esto se enfríe y se pueda sanar”.

Uno de los motivos del enojo con su mamá es porque supuestamente ella extorsionó a Gala, antes del reality y dijo que según se quedaría con la mitad del dinero de lo que trabajó la ex-habitante, durante su faceta infantil y de adolescente.

“Estoy acostumbrada a las crisis de ansiedad, el perdón es muy importante, pero ¿por qué estuvo mucho tiempo sin decir nada? No puedo perdonar a alguien que no tiene intenciones de cambiar”.

Finalmente, indicó que nunca dudó de la salud mental de su hermana, dentro del reality, más bien el problema fue el encierro, comentó, puesto que “en la cuarentena quedamos todos un poquitos locos, no pensé que fuera a ser lo que es ahorita, el súper boom, ni de chiste. Si el dinero se interpone en nosotras se va a la fregada el trabajo , primero estamos nosotras”.