Al concluir "La Casa de los Famosos México", los cuatro finalistas y la productora Rosa María Noguerón hicieron un balance de su experiencia en el reality. En general, se limitaron a respuestas complacientes y esquivaron los cuestionamientos incómodos de la prensa. Aunque insistieron en que “todo estuvo perfecto”, esta versión chocó con las salidas de patrocinadores y las quejas del Conapred y la Secretaría de las Mujeres.

El momento más tenso surgió al final, cuando se le preguntó a Gala Montes sobre su postura frente al empoderamiento femenino, ya que para muchas televidentes fue vista como un referente en ese tema. “¿Qué opinas de la denuncia que presentaste por violencia de género?”, le cuestionaron. En lugar de responder, se limitó a decir que el tiempo se había agotado, aunque sus gestos parecían indicar que prefería hablarlo en otro momento. Así, quedó claro que, por ahora, ese tema sigue siendo un terreno prohibido.

Le recuerdan a Jesús Ochoa que la "no agresión" es un principio de la 4T

Muy comentado fue el exabrupto del actor Jesús Ochoa, quien perdió los estribos cuando alguien lo llamó “traidor a la patria” y, en respuesta, le tiró el celular al suelo. Para sorpresa de muchos, el propio actor compartió el video del incidente en sus redes con la frase: “Es un honor defender a AMLO, a Claudia y a la 4T”.

Pero lejos de recibir apoyo, usuarios en redes sociales no tardaron en criticar su actitud, recordándole que su líder moral, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, siempre ha promovido la filosofía de la no agresión: “Qué corriente y de poco cerebro, las cosas se defienden con hechos, no a golpes”, le respondió un usuario, dejando ver que, incluso entre los simpatizantes, sus acciones fueron reprobadas.

Jesús Ochoa, nuevo secretario general de la ANDA. FOTO: Archivo

Elyfer Torres manda a Vadhir Derbez derechito a la friendzone

Elyfer Torres, quien conquistó al público con su papel de Betty en NY, regresa a la pantalla en grande con la serie Yo no soy Mendoza, basada en el último guion del icónico Fernando Gaitán, creador de Betty la fea. Durante un encuentro con la prensa, la actriz habló sobre las escenas que compartió con Vadhir Derbez y cómo la química entre sus personajes fue tan fuerte que se nota en cada toma: “Si la química no traspasa la pantalla, algo estamos haciendo mal… pero en este caso, ¡seguro que sí lo logramos!”, afirmó con entusiasmo.

Sin embargo, para que no haya malos entendidos, Elyfer aclaró que la conexión se quedó en la ficción y a Vadhir lo mandó derechito a la friendzone, al llamarlo “un gran amigo”. Eso sí, no se fue sin halagos, ya que también lo calificó como un “muy buen besador”. “Nos hicimos grandes amigos. Él es supertalentoso y divertido, tanto dentro como fuera del personaje”, mencionó. Y, por si quedaba alguna duda, en la vida real la actriz dejó en claro que está más enamorada que nunca de su actual pareja.

Elyfer Torres manda a Vadhir Derbez derechito a la friendzone. Foto: tomada de X