Un recorrido por la primera edición de Art Basel Qatar

“La literatura, mi amante definitiva”: Agustín Monsreal

En el MUAC, reviven arte efímero de Los Grupos

La cultura está en pasillos, redes sociales, memes y WhatsApp, revela estudio con estudiantes de bachillerato de la UNAM

Trump anuncia el cierre del Kennedy Center de Washington

El universo visual de Mexicano, en Bodega OMR

ya tiene novio y parece que el amor llegó para quedarse. Apenas en diciembre de 2025, la cantante había comentado entre risas que estaba abierta a lo que la vida le trajera.

La intérprete, quien mantuvo una relación extensa con , fue sorprendida recientemente por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde habló sobre esta nueva etapa en su vida: “Estoy contenta, ya empecé una relación”, dijo sonriente.

Aguilar también detalló que suele compartir imágenes con su pareja en redes sociales, aunque prefiere recortar su rostro para mantener la privacidad del romance. “Está muy bonito y entonces lo bonito se tiene que cuidar y no presionar nada. Que sea todo tranquilo”, agregó.

Majo Aguilar tuvo un año de crecimiento profesional. Foto: Instagram oficial.
Majo Aguilar tuvo un año de crecimiento profesional. Foto: Instagram oficial.

El cierre de año de Majo Aguilar

La cantante cerró el 2025 con varios proyectos y presentaciones musicales, diversificando su carrera. Incluso se llevó dos galardones en la entrega de Premios Juventud: Mejor Canción Mariachi y Música Mexicana, junto a Alex Fernández, por el tema “Cuéntame”.

Sin embargo, también vivió la ruptura con Cerezo en julio pasado, con quien estuvo a punto de llegar al altar. A pesar de la separación, ambos se expresaron de manera respetuosa sobre su idilio. “Lo admiro profundamente y lo quiero mucho”, comentó Majo durante una transmisión en vivo en Instagram tras anunciar la separación.

La cantante también desmintió los rumores de infidelidad: “La vida son ciclos y son momentos. (Gil) es una gran persona. Fue en términos muy bonitos”, señaló. Según había contado, mantenían una comunicación cordial y agradecida por lo compartido.

Por su parte, Gil expresó a Televisa Monterrey que no hubo discordias entre ellos y que sencillamente ya no estaban en sintonía. Además, comentó que dejaba abierta la posibilidad de reencontrarse en el futuro.

Majo Aguilar y Gil Cerezo terminaron su relación tras casi cuatro años de noviazgo. Foto: Instagram oficial.
Majo Aguilar y Gil Cerezo terminaron su relación tras casi cuatro años de noviazgo. Foto: Instagram oficial.
