Madre de Aaron y Nick Carter es arrestada por agresión, después de un altercado con su esposo

La madre de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys y del fallecido Aaron Carter, fue arrestada luego de que tuviera un pleito con su esposo por el volumen de la televisión.

De acuerdo con “Page Six” , Jane Schneck tuvo acusaciones de agresión el pasado viernes y pagó una fianza de $100 dólares que la dejó puesta en libertad el sábado por la mañana.

Aparentemente, el altercado comenzó con una discusión después de una noche de copas, sin embargo, avanzó hasta la agresión física.

Fuentes policiales dijeron a “TMZ” que el volumen de la televisión incomodó al esposo de Jane, quien estaba tratando de dormir, por lo que tuvieron la confrontación por el control remoto, además Jane tomaría de la muñeca al hombre.

Posteriormente, este llamó al cuerpo policiaco y una vez que llegaron a la casa ubicada en Florida, obtuvieron imágenes y videos que fueron grabados con el teléfono del hombre y la detuvieron.

No es la primera vez que Schneck está en medio de la polémica, pues luego del fallecimiento de Aaron, acusó a Melanie Martin, la prometida del famoso, de ser la responsable de la muerte.

Fue a través de redes sociales que publicó una serie de mensajes devastadores: "Mi bebé está muerto. Le estuve advirtiendo durante dos años. Casi llega a casa”, escribió en los post ya borrados.

Jane aseguró que Martin regañaba a Aaron por dinero y había sacado provecho de su partida. Previo al trágico incidente, medios de comunicación internacionales informaron que ambas tenían una buena relación y no había registros de pleitos.

Familia de Aaron Carter cree que el cantante perdió la vida por una sobredosis. Foto: Vía Instagram

Muerte de Aaron Carter

El cantante de 34 años fue hallado sin vida en la bañera de su casa en la ciudad de Lancaster, California (Estados Unidos) en noviembre pasado.

Oficiales dijeron que recibieron una llamada al 911 a las 11 de la mañana: en la que detallaron que un hombre se había ahogado en una bañera.

Aaron saltó a la fama a fines de la década de 1990 como cantante pop, lanzó cuatro álbumes de estudio, su álbum debut homónimo se dio a conocer en 1997 cuando solo tenía 9 años.

Fue un rostro conocido del canal Nickelodeon, se convirtió en un estrella infantil de los años noventa; en la música hizo su transición al rap a medida que avanzaba su carrera musical; en su faceta como actor apareció en series televisivas como "Lizzie McGuire" o "Sabrina the Teenage Witch", otros programas de tipo reality como "Dancing With the Stars”.

Con información de Reyna Avedaño.

