El paso de Madonna por el Coachella 2026 no terminó bien. Luego de su aparición sorpresa durante el show de Sabrina Carpenter, la artista hizo uso de sus redes sociales para denunciar que fue víctima de un robo.

A través de sus historias de Instagram, la llamada "Reina del pop" expresó su entusiasmo por su regreso al festival de música; sin embargo, también compartió que toda esa felicidad fue opacada por la desaparición de varias prendas de su vestuario.

"Las piezas vintage que usé desaparecieron: mi vestuario que saqué de mis archivos personales (chaqueta, corsé, vestido y otras prendas) . Estas no son solo ropa, son parte de mi historia", escribió.

La cantante hizo uso de sus redes sociales para denunciar el robo de su ropa. Foto: Instagram.

Lee también Madonna y Sabrina Carpenter: el puente generacional del pop que electrizó Coachella

Y es que, para quienes no tenían ni idea, el vestuario que la intérprete de "Music" utilizó el pasado viernes en el escenario es el mismo que utilizó hace 20 años, cuando lanzó su disco "Confessions of a dance floor".

Las botas, el color morado y estilo victoriano, por ejemplo, las llevó durante su presentación en Coachella en 2006; mientras que la chamarra y el corsé los usó en su presentación en los MTV Europe Music Awards del 2005 y su video "Hang up" lanzado en 2006 (respectivamente).

En ese mismo mensaje, Madonna hizo un llamado a sus más de 20 millones de seguidores para que la ayuden a recuperar sus pertenencias. En caso de que alguien tenga información al respecto, pidió que se comunicaran directamente con su equipo a través de un correo electrónico que compartió públicamente.

Asimismo, y para enfatizar la importancia de estos objetos, la cantante ofreció una recompensa a quien pueda devolverlos de forma segura.

De acuerdo con información difundida por TMZ, la estrella ya presentó un reporte ante las autoridades.

Lee también Madonna anuncia fecha del lanzamiento de "Confessions On a Dance Floor. Part II", su nuevo disco