Más Información

Palestina y su peso histórico llegan a la CDMX

Palestina y su peso histórico llegan a la CDMX

Martín Solares explora el revés de la escritura

Martín Solares explora el revés de la escritura

Justin Bieber en Coachella y el hospedaje londinense de los Ebrard: memes de la semana

Justin Bieber en Coachella y el hospedaje londinense de los Ebrard: memes de la semana

Un fantasma en busca de lectores

Un fantasma en busca de lectores

Doña Lágrimas en abril para José Revueltas, un teatro por descubrir

Doña Lágrimas en abril para José Revueltas, un teatro por descubrir

El camarada Revueltas

El camarada Revueltas

El paso de por el no terminó bien. Luego de su aparición sorpresa durante el show de Sabrina Carpenter, la artista hizo uso de sus redes sociales para denunciar que fue víctima de un robo.

A través de sus historias de Instagram, la llamada "Reina del pop" expresó su entusiasmo por su regreso al festival de música; sin embargo, también compartió que toda esa felicidad fue opacada por la desaparición de varias prendas de su vestuario.

"Las piezas vintage que usé desaparecieron: mi vestuario que saqué de mis archivos personales (chaqueta, corsé, vestido y otras prendas) . Estas no son solo ropa, son parte de mi historia", escribió.

La cantante hizo uso de sus redes sociales para denunciar el robo de su ropa. Foto: Instagram.
La cantante hizo uso de sus redes sociales para denunciar el robo de su ropa. Foto: Instagram.

Lee también

Y es que, para quienes no tenían ni idea, el vestuario que la intérprete de "Music" utilizó el pasado viernes en el escenario es el mismo que utilizó hace 20 años, cuando lanzó su disco "Confessions of a dance floor".

Las botas, el color morado y estilo victoriano, por ejemplo, las llevó durante su presentación en Coachella en 2006; mientras que la chamarra y el corsé los usó en su presentación en los MTV Europe Music Awards del 2005 y su video "Hang up" lanzado en 2006 (respectivamente).

En ese mismo mensaje, Madonna hizo un llamado a sus más de 20 millones de seguidores para que la ayuden a recuperar sus pertenencias. En caso de que alguien tenga información al respecto, pidió que se comunicaran directamente con su equipo a través de un correo electrónico que compartió públicamente.

Asimismo, y para enfatizar la importancia de estos objetos, la cantante ofreció una recompensa a quien pueda devolverlos de forma segura.

De acuerdo con información difundida por TMZ, la estrella ya presentó un reporte ante las autoridades.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar rompe el silencio y lanza fuerte mensaje tras escándalo de Nodal y Ángela: “Sabes lo que hiciste”. Foto: AP/ Youtube MoluscoTV

Pepe Aguilar rompe el silencio y lanza fuerte mensaje tras escándalo de Nodal y Ángela: “Sabes lo que hiciste”

Exviolinista de Nodal enciende redes con look de sirena en plena crisis de Ángela y Christian. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape

Exviolinista de Nodal enciende redes con look de sirena en plena crisis de Ángela y Christian

¿Se acabó? Nodal y Ángela en crisis: lo habrían sacado de la casa tras polémico "vals". Foto: AFP

¿Se acabó? Nodal y Ángela en crisis: lo habrían sacado de la casa tras polémico "vals"

Ed Sheeran pone fin a la reventa en México: así funcionará su estricto sistema para su concierto en CDMX. (Photo by Grant Pollard/Invision/AP)

Ed Sheeran pone fin a la reventa en México: así funcionará su estricto sistema para su concierto en CDMX

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou posa en atrevida sesión con una amiga y deslumbran

[Publicidad]