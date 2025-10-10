Macario Martínez, el joven músico que se ha abierto camino con talento y perseverancia, llega al Tiny Desk, el emblemático escenario creado por NPR Music en Washington D.C., como parte del Mes de la Latinidad.

En el video publicado en YouTube, Martínez combina su origen veracruzano con instrumentos tradicionales como jarana mosquito y tambor metálico, integrando sonidos contemporáneos de piano y violín.

Interpreta su éxito “Sueña lindo, corazón”, donde expresa el anhelo de desear algo incierto de alcanzar.

El concierto coincide con el lanzamiento de su álbum debut, Si mañana ya no estoy, un trabajo de indie-pop. En el clip se incluye la percusión del tarima de zapateado. Lo acompaña un grupo de músicos: Jaxho (marimba, bombo y más), Hombre Flores (piano), Ernesto Anaya (guitarra, violín, percusión) y Perick Conde (bajo y coros).

Foto: Youtube.

En los comentarios del video, los usuarios celebran el alcance del son jarocho y la representación de México:

“Gracias Macario por representar a toda esa población en México que se despierta todos los días soñando pero que también trabaja una jornada de 9 horas diarias", "Qué bonito que Tiny Desk le esté dando visibilidad en Estados Unidos a grandes talentos de Latinoamérica", "Dando cachetada con guante blanco a todos los que decían que eras efímero", “Es mexicano, tiene sueños lindos y paso a paso los está cumpliendo; es muy inspirador.”

El repertorio también incluyó “Estrellas”, “Enhierbado” y “Azul”.

Macario Martínez es un cantante mexicano que trabajaba en el sistema de limpia de la Ciudad de México. Foto: Vía Youtube.

De las calles al Tiny Desk

A principios de 2025, Macario todavía trabajaba limpiando las calles de la CDMX, escribiendo canciones en su tiempo libre inspiradas en su vida diaria. Su video de “Sueña lindo, corazón” se volvió viral, abriéndole la puerta a colaboraciones, festivales y, finalmente, al Tiny Desk Concert.

La importancia del Tiny Desk

Creado en 2008 por Bob Boilen para NPR, el Tiny Desk ofrece un formato íntimo, rodeado de libros, discos y objetos que crean un ambiente único. Aunque sencillo, ha recibido a artistas como Carín León, Lila Downs y Natalia Lafourcade. El episodio de Macario se estrenó hoy viernes 10 de octubre.