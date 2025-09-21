Más Información
Macario Martínez continúa cosechando éxitos más allá de TikTok. El cantante mexicano anunció que prepara una gira mundial para acompañar el lanzamiento de su nuevo álbum.
Su historia ha inspirado a miles. Macario trabajaba como barrendero en la Ciudad de México cuando se viralizó en redes sociales gracias a un video donde mostraba su rutina diaria al ritmo de su canción “Sueña lindo, corazón”, tema que lo catapultó al estrellato a inicios de 2025.
El próximo 13 de noviembre, Macario será telonero de Zóe, evento que marca un antes y un después en su carrera, pues aunque ya se ha presentado en diferentes recintos, nunca en uno tan grande como el Estadio GNP Seguros.
Asimismo, a través de sus redes sociales, confirmó que, por primera vez, llevará su música a Barcelona y Madrid a finales de año. El cantante Kevin Kaar será uno de los invitados especiales en estas presentaciones, según reveló la productora PPL United.
El intérprete de “Nada que decir” se presentará el 19 de noviembre en Razzmatazz 2 (Barcelona) y el 20 de noviembre en Changó Club (Madrid). Los boletos para ambos shows están disponibles desde 540 pesos.
En entrevista para el programa "De Primera Mano", Macario expresó su emoción por esta nueva etapa:
“Estoy muy emocionado de seguir mostrando mi proyecto, sé que fue un hit enorme, pero me da gusto que muchas personas me pudieran conocer (…) Próximamente viene nueva música y muchos conciertos”.
El artista también adelantó que ofrecerá presentaciones en Estados Unidos y varias ciudades de Euroap, iniciando en Barcelona. Su tour mundial comenzará el 30 de septiembre y se extenderá hasta el 18 de octubre.
Además, estaría visitando Londres el 23 de noviembre y el 24 de noviembre en París.
Aunque aún no ha firmado con ninguna disquera, Macario Martínez ya ha colaborado creando temas para bandas sonoras, incluyendo “The Last of Us”.