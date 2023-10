Lupita D'Alessio revela que la separación de su hijo Ernesto afectó su salud

la reciente separación entre Charito y Ernesto D'Alessio no solo ha dejado a la familia en medio de la polémica por los rumores de una supuesta infidelidad por parte de ella, también ha afectado a la cantante en su salud, pues ella misma reveló que este difícil momento terminó por llevarla hasta el hospital.

En entrevista para "Ventaneando" la llamada "Leon dormida" confesó que el estrés laboral sumado a la situación sentimental que vive actualmente su hijo le complicaron unas úlceras nerviosas que le detectaron hace algún tiempo.

“No fue fácil, por su separación, eso es difícil para mí, porque junto con la gira me salieron tres úlceras, y sí me complicó, nerviosas, porque el dolor de un hijo es tú dolor”, dijo.





Después de 16 años juntos, Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz anunciaron su separación. Foto: Instagram





La intérprete de "Mentiras", además, explicó que tuvo que acudir al hospital por los malestares, afortunadamente ahora se encuentra mucho mejor y lista para continuar con sus conciertos: “Trabajé en Morelia y me regresé a México para que me revisaran, y eran úlceras nerviosas, entonces me tuvieron que hacer un tratamiento para seguir la gira”, agregó.

Respecto al estado ánimo de Ernesto, la cantante aseguró que la tormenta ha pasado y el actor está saliendo adelante y retomando su vida: "Ya pasó, ahorita está mejor que nunca, está súper bien, está guapo, está lindo, cantando espectacular, ya la tormenta pasó, pienso yo, entonces vamos para adelante”.

En varias ocasiones Lupita ha dicho que el matrimonio entre su exnuera y el actor era dañino para él, incluso, afirmó que Charito llegó a tratar mal a su hijo, por lo que ahora que tomaron la decisión de separarse él ha recuperado su felicidad: "Él está feliz, ¿pues qué te digo?, muy contento. Me gusta cómo se ve ahora, se ve más liberado; eso es padre, porque ves a una persona que se quitó cosas que pienso que no le hacían bien", finalizó.

Por su parte, la exesposa de Ernesto ha causado controversia por el contenido que sube a sus redes sociales, recientemente publicó un video con la canción "Según quién" de Carín León y Maluma, con el que habría revelado que el hijo de la famosa artista la habría engañado ya que durante la última frase del coro se llevó la mano a la cabeza e hizo una señal de cuernos, lo que supuestamente confirmó la infidelidad.





@charitoruiz_ Ya era fan de Maluma y Carin, ahora mas 😂 aqui me tienen haciendo su trend jaaj ♬ sonido original - Charito Ruiz





