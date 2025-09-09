Más Información

comenzó su séptima semana de acciones luego de que Facundo se convirtiera en el sexto eliminado del programa, ahora los concursantes restantes tendrán que enfrentarse en la prueba del líder hoy, lunes 8 de septiembre del 2025.

Además de esto, una nueva moneda del destino se pone en juego, con lo que la dinámica del reality cambiará por completo, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, en las que el “premio” ha ido desde dinero en efectivo hasta cambiar miembros de los cuartos.

Contrario a lo que cualquiera hubiera pensado, tanto Día como Noche parecen más unidos que nunca tras la salida de Facundo, a los que los habitantes de ambos bandos reconocen como uno de los eslabones más importantes del programa, resintiendo su adiós y abrazando al que fue el mejor amigo del comediante a lo largo de las semanas, Shiki Clement.

En cuanto a la moneda del destino, la producción anunció que en esta oportunidad, será para cerrar definitivamente uno de los cuartos, por lo que de encontrarlo alguien de Día lo más probable es que decidan clausurar noche y viceversa.

¿Quién ganó la prueba del líder y la moneda del destino hoy, 8 de septiembre?

La Casa de Los Famosos México no disputó la prueba del líder de esta semana el lunes 8 de septiembre del 2025, pues, el programa se centró en una de las decisiones más importantes de la temporada y la persona que subirá a la suite se decidirá mañana en un horario especial al terminar el partido de la Selección mexicana en punto de las 9:00 de la noche.

Por otro lado, la moneda del destino la encontró Guana, quien al pasar al confesionario decidió cerrar permanentemente el cuarto Noche con lo que ahora todos jugarán como integrantes de una nueva habitación, cambiando la dinámica de convivencia diaria por el resto del reality.

La jefa solo le dio a Abelito, Elaine Haro, Alexis Ayala y Mar Contreras para mudarse a la que desde ahora y hasta la gran final será su hogar, el nombre de este espacio será decidido por el público que podrá votar entre las siguientes opciones: crepúsculo, eclipse y atardecer

