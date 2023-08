Luis Miguel podría ser demandado en Chile por acortar sus conciertos

La salud de Luis Miguel sigue siendo tema de preocupación entre sus fans y los medios de comunicación, sobre todo, después de la supuesta hospitalización a la que se habría sometido en Chile, país en el que actualmente se encuentra como parte de su gira 2023.

Los problemas de salud de "El Sol de México" iniciaron en Argentina, donde realizó sus primeros 10 conciertos; sin embargo estos se han ido complicando y en sus últimas presentaciones se le ha visto con serios problemas de tos y disfonía. Medios chilenos aseguraron que el cantante presentaba un ligero cuadro gripal, pero de acuerdo con información reciente, el diagnóstico ha cambiado a bronquitis.

Según la presentadora Cecilia Gutiérrez, quien destapó la situación médica de Micky, el artista ya se encuentra bajo tratamiento médico, pero el desgaste que noche a noche tiene ha evitado que su situación mejore, incluso después de su segundo concierto habría visitado nuevamente el hospital en el que fue atendido: "Se sigue sintiendo muy mal, después del concierto visitó nuevamente urgencias. Está con un tratamiento de corticoides, básicamente está medicado para poder subirse al escenario”, dijo en entrevista con "Venga la Alegría".





Con tos pero con mucha actitud es como Luis Miguel se ha presentado en sus primeros conciertos en Chile.





Lee también Taylor Swift en México: EN VIVO primer concierto en Foro Sol CDMX mxm

Para poder descansar un poco su voz y no afectar las fechas programadas, el equipo de "El Sol" ha tomado algunas medidas como permitir que el público interactúe más y hasta acortar la duración de sus conciertos, pero esto podría traerle serios problemas legales al cantante y ya se hablan de posibles demandas en su contra.

Y es que, mientras en la capital argentina sus shows se extendieron hasta dos horas y media, sus noches en Chile han durado una hora y 45 minutos, causando el enojo de algunos asistentes.

“En Argentina los shows que ofreció fueron de dos horas y media, que eso es lo que dura su espectáculo, y en Chile lo ha cortado a una hora 45 , y acá en Chile hay un antecedente que sucedió con Madonna hace unos años atrás, que también acortó sus shows en media hora, un poco más y se presentaron denuncias al servicio nacional del consumidor, incluso, la productora a cargo tuvo que pagar multas a la gente que había hecho las denuncias, porque no se sentían conformes con el servicio”, agregó

Luis Miguel intentó no aparecer en los registros del hospital donde es atendido

La situación dle cantante ha encendido las alarmas entre el público que espera con ansias poder verlo en vivo, y es que las dudas de si podrá o no cumplir con las más de 40 fechas que aún le restan han comenzado a surgir. Hasta el momento Luismi no se ha pronunciado al respecto y, de acuerdo con las declaraciones de la periodista, ha tratado de evitar que los detalles de su salud salgan a la luz a como de lugar, pues no quiere preocupar a sus fans.

Gutiérrez aseguró que en el hospital Luis Miguel habría pedido que su nombre real no apareciera en los registros y hasta ofreció boletos para sus conciertos al equipo que lo atendió: "Me dijeron en la clínica donde él estuvo que había sido muy simpático, que había pedido que le cambiaran el nombre, que no apareciera como Luis Miguel en los registros y que incluso le había ofrecido entradas para el equipo médico que lo atendió”.









Lee también Muere Nancy Frangione, actriz de "La niñera"