El cantante puertorriqueño Luis Fonsi reconoce el trabajo de colegas como Bad Bunny o Rauw Alejandro, quienes en sus canciones más recientes rescantan ritmos que se han convertido en identidad y raíz para todos los latinos.

Por eso, no quiso quedarse atrás y decidió hacer lo propio con su reciente sencillo “Cambiaré”, que lo llevó a explorar el género salsa.

“La salsa nunca se ha dejado de escuchar, pero sí reconozco que hay un renacer gracias a artistas como ellos, que abordan géneros que no son tan comunes en su propuesta. Como lo llevamos en la sangre, lo tenemos que celebrar y lo hacemos desde un punto de vista de mucho respeto”, expresa Fonsi.

La influencia que esto ha tenido en las nuevas generaciones es algo que el intérprete de temas como “No me doy por vencido” y “Aquí estoy yo” descubrió a través de su hija Mikaela, de 14 años, quien está escuchando más música tropical en español e incluso saca algunos pasos de baile.

“Me di cuenta de que nuestro trabajo y nuestra asignación es mantener estos ritmos vivos y compartirlos de generación en generación”, remarca el cantante sobre este sencillo ya disponible en plataformas.

Salir de la zona de confort

Según el cantante, la canción tendrá vida para rato, prueba de ello es que el hecho de que “Cambiaré” llegó a ser número uno en México en febrero, según Monitor Latino, y también debutó en el puesto 26 del top 30 de Hot Latin Songs de Billboard.

La respuesta es algo que lo tiene contento, ya que se trata de un género musical con el cual no lo relacionan y que significó salir de su área conocida, el pop.

“Esto es bonito porque yo vengo de un género que tiene poca cultura y raíz, el pop es un estilo que necesita sabor, color y feeling, por eso siempre lo mezclo con otros ritmos: hice un disco que era pop rock, otro que era más pop urbano, ahora estoy en este mundo más caribeño donde he hecho bachata, merengue, etcétera, pero todo desde el pop, y es bonito porque puedo colaborar con artistas increíbles y poner a la gente a bailar”.

“Cambiaré”, cuya letra habla de una segunda oportunidad y de modificar lo que está mal por amor, nació de una tarde de composición junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo. El tema es además una muestra de lo que será su siguiente álbum, que sigue en proceso de producción.

“Llamé a Feid, conoció la canción y la grabó llevándola a otro lugar, y aunque el disco no es de salsa, tiene mucha influencia de otros géneros”.

Pero no es la primera vez que Luis Fonsi se aventura por nuevos caminos, ya lo hizo con “Despacito” (2017), el cual se convirtió en uno de los temas más escuchados a nivel mundial.

“En mi carrera a habido momentos en que dije: ‘¿me arriesgo o no?’ Y la mayoría de las veces que he tomado estos riesgos me han funcionado. Lo peor que me podría pasar es que no funcione o no me guste, es una búsqueda de ideas de inspiración”.

El cantante estuvo de visita en México ayer para convivir con sus fans en la Glorieta de Insurgentes, donde los puso a bailar con “Cambiaré”.

“Estoy muy contento de haberme atrevido a lanzar una salsa, cosa que si me hubieran preguntado hace unos años, lo más seguro es que hubiera dicho que no, por un tema de respeto al género. No fue un plan, la canción vino con su género”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.