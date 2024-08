Luego de que Mariana Echeverría la desconociera, Gloria Aura demuestra que sí estudiaron juntas en el CEA

Gloria Aura está dispuesta a demostrar que las acusaciones que hizo acerca de Mariana Echeverría, sobre el aparente bullying que ejerció a sus compañeras cuando estudiaba en el CEA, son ciertas, pues luego de que la conductora dijera que no se acordaba de ella, la actriz ya demostró fotografías de la época en que aparecen juntas.

Pese a que Echeverría ya salió de "La casa de los famosos", como tanto exigía la audiencia, la polémica en torno en ella continúa, pues ahora que la conductora ha vuelto al realidad fuera de la casa, los reclamos no se han hecho esperar.

Y aunque Gloria Aura no ha reclamado nada a Mariana, sí es una de las figuras del medio que se ha unido al debate, a través de las redes sociales, cuando declaró que ella fue testigo del bullying que cometió con sus compañeras del CEA, por allá del 2008.

"Mariana, cuando estabas en el CEA, y tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo, hacías esto tal cual, tú siempre has sido una bully, yo fui a consolar las niñas que se iban llorando al baño por tu maltrato constante, te invito a la reflexión", escribió Aura a través de su cuenta de X.

A partir de ahí, y basada en su experiencia personal con la conductora, la actriz siguió dando su opinión de la participación de Mariana dentro del reality, sugiriendo que su personalidad era equiparable a la de una persona narcisista.

Y aunque Gloria Aura ha sido muy crítica con el comportamiento de su excompañera, también ha tratado de aconsejarla, señalando que puede tratar las situaciones que la han llevado a actuar como se comporta a través de la terapia.

Pero ahora que Mariana ya salió de la casa y fue cuestionada por el reportero Gabriel Cuevas, acerca de qué opinión le merecía las declaraciones de la actriz, no sólo se abstuvo de contestar, sino que expresó que no sabía de quién le hablaban, pues no la podía recordar.

"Ay no voy a comentar nada acerca... porque creo que no me acuerdo ni siquiera quién es", contestó.

Fue así que, esta mañana, Gloria Aura reaccionó, mostrando pruebas de que sí estudiaron juntas y hasta posaron en diferentes ocasiones juntas, con otras de sus compañeras de generación, como es el caso de la conductora Gaby Crassus.

Ora .. que no me conoce …

Es que de veras , que miedo. pic.twitter.com/KbUWQxatbJ — Gloria Aura 🕊️ (@GloriaAura) August 21, 2024

También escribió:

"Puse las fotos para que no me anden tachando de mentirosa o alucinada, ahí se los dejo, no soy la única que habló de su experiencia con ella, yo sólo la invité a reflexionar porque ha hecho daño a muchas personas, (...) tampoco soy nadie para hundir gente".

Cabe destacar que Mariana entró al CEA, teniendo 23 años, lo que la hacía un poco mayor que sus compañeras y compañeros del primer año, motivo por el que solicitó a Eugenio Cobo, director del centro de estudios, que la cambiara al grupo especial, en donde se cursa la carrera en sólo un año, como relató a Yordi Rosado en una entrevista.

"Hice el casting y todo, y me quedé, me metieron en primero; yo ya venía de estudiar una carrera, de viajar, yo ya tenía entre 23, 24 años, dije...: ´-¿Qué es esto?´, todos iban a ligar y dije ´ay no´, fui a hablar con el señor Cobo y me fui al especial de un año", ahondó.

