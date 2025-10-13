En medio de controversias por la llegada de la Inteligencia Artificial al audiovisual y la cuantiosa producción de películas para plataformas streaming, la cineasta argentina Lucrecia Martel considera que hoy es el mejor momento para que las nuevas generaciones recuperen al cine.

La directora de “La luciérnaga” y “Zama”, ganadoras en festivales como Berlín y La Habana, respectivamente, consideró esta tarde, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, que los jóvenes pueden volver a hacer historias desde ópticas diferentes a las conocidas.

“Siento que es el mejor momento para recuperar el sentido de nuestro trabajo. Ahora (en las plataformas) un poco está la oferta ilimitada de ficción para gente con insomnio que nos ha hecho perder un poco el para qué hacemos cine. Parece que es para un maratón para quien no quiere tener relaciones sexuales con su esposa o divertirse con muy poca plata y yo nunca lo imaginé así”, dijo Martel.

“Tenía la sensación de transformar al mundo y ahora la tengo más que nunca; no sólo es contar historias, sino alterar la percepción y ver cosas que no veamos o escuchar cosas no oíamos. Digo, una gente que está comiendo basura; es un escándalo, una persona que vive en un lugar miserable, es un escándalo (pero) normalizamos todo esto, en qué momento nos volvimos insensibles a eso, ahora tenemos la oportunidad de volverlo a hacer escándalo”, agregó.

Subrayó que esto no significa hacer películas serias, sino que con cualquier género se puede alterar la percepción de la gente.

“Cuando tenemos 20-30 años y hacemos cine, con ganar un poco de plata y estar en un festival, nuestra familia dice ‘bueno, tiene trabajo’, pero cuando la edad empieza a ser una amenaza, dedicarse a una actividad tan poderosa de una manera vaga, irresponsable, no. Ahora es un momento extraordinario para el cine y podemos ser muy tontos y dejarlo pasar”, destacó.

Con película

Martel se encuentra en esta ciudad donde ayer presentó el documental “Nuestra tierra”, su más reciente filme, que cuenta lo ocurrido a Javier Chocobar, luchador social indígena en Argentina, a quien asesinaron frente a una cámara de video el 12 octubre de 2009, mientras defendía pacíficamente el territorio de su comunidad, ubicada en Tucumán.

Su estreno comercial no tiene fecha aún definida, pero su coproductor mexicano Julio Chavezmontes, señaló que será pronto.

“El problema de expulsión de tierra no está lejos de la gente que no tendrá casa y pagará mas de lo que gana en la renta; ese problema estás más cerca de nosotros que lo pensamos”, reflexionó Martel.

