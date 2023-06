Lucero recrea escena de "Fiebre amor", película que protagonizó junto a Luis Miguel, ahora con José Ron

Además de su carrera como cantante, Lucero saltó a la fama, en la década de los 80, como actriz de cine y de televisión. Participó en programas como "Chiquilladas", "Alegrías de mediodía" y "Juguemos a cantar"; y en pantalla grande protagonizó cintas como "Coqueta", "Escápate conmigo" y "Fiebre de amor", esta última junto al llamado "Sol de México", Luis Miguel.

En la historia, Lucero interpreta a una fan de un jovencísimo Mickey, y al enterarse que éste dará un concierto en su ciudad hace de todo con tal de estar cerca de él. En su afán de conocerlo, Lucero entra, por equivocación, al cuarto de unos delincuentes y es testigo de un asesinato, posteriormente se encuentra con el cantante quien la ayudará para salir bien librada.

La película se convirtió en todo un éxito, pues ambos artistas gozaban de gran fama en ese entonces; además de que era un sueño para muchos de sus fans verlos juntos en la pantalla y el estudio, ya que cantaron a dueto el tema principal del filme, "Todo el amor del mundo". Ahora, a casi 40 años desde el estreno de "Fiebre de amor", la "Novia de América" decidió recrear una de las escenas más icónicas de la cinta, aunque esta vez ya no con su coprotagonista original, sino con otro famoso galán de televisión, el actor José Ron.





La intérprete de "Electricidad" y Ron comparten créditos en la serie "El gallo de oro", basada en la novela homónima de Juan Rulfo, y para celebrar el fin de grabaciones, decidieron, junto a varios miembros del elenco, acudir a un club al sur de la CDMX para pasarla bien. Pero un momento de la noche, el DJ del lugar comenzó a tocar "Todo el amor del mundo" y ni Lucero ni José Ron perdieron la oportunidad de "cantar" el tema y revivir esos momentos, según se puede ver en un video que circula en redes sociales.

Los usuarios y fans, tanto de Lucero como de "El Sol" no tardaron en reaccionar al clip y emocionados por los recuerdos, expresaron su deseo porque ambos pudieran compartir el escenario para interpretar este tema: "Ay que divina es lo más que se me pegó de estos tiempos. Me encantaría que LuisMi llame a Lucero", "Que la vuelvan a cantar en un concierto de Luis Miguel", "¿Cómo me tatúo este video?", "Me encanta la canción y la película", "Mi sueño es verla cantar esa rolita con mi Sol", "Ay qué hermosa", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

