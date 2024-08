Lucero, la hija del cantante Manuel Mijares, mantiene una conexión cercana con sus seguidores a través de transmisiones en vivo, donde comparte detalles de su vida diaria.

Aunque la artista suele estar acompañada por su madre, Lucero Hogaza, o amigos durante estas sesiones, esta vez decidió hacerlo sola y durante el live, experimentó un gran susto debido a los comentarios de sus fanáticos. ¿Qué ocurrió? Te lo contamos

En el video que circula en redes sociales del instante, se puede ver a la exparticipante de “Juego de voces” mostrando una expresión preocupada al recibir mensajes que sugerían que había alguien detrás de ella.

La artista miró a la cámara con incredulidad y leyó: “¿Quién es ese de atrás?, ¿quién de atrás?”.

Luego, comenzó a mirar a su alrededor y a hacer gestos, como si intentara golpear algo. Incluso tomó una almohada para “ahuyentar a la ‘cosa’”.

“Me da un buen de miedo”, expresó Lucero, sonriendo mientras intentaba averiguar si lo que sus bromistas fanáticos le estaban diciendo era cierto.

Captura de pantalla.

Posteriormente, no tardó en quejarse con su madre sobre el incidente, aunque todo, por su puesto, resultó ser un engaño de sus seguidores. “Ma, me están asustando. Están diciendo que hay alguien atrás de mí y sí me dan miedo esas cosas”.

La joven artista decidió tomarse la situación con humor y les dijo: “Ya me cayeron gordos. Por eso ya me voy a ir”.

En los comentarios del video, los internautas destacaron su reacción y la encontraron tierna. Entre las opiniones se leía: “No puedo parar de reír, hasta me duelen los cachetes”, “qué linda es”, “cómo los acusó”, “eres encantadora”, “su carita…sí se asustó”, “me divierte mucho que es bien relajada”.