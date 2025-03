La banda Los K’comxtles se formó en 2022, cuando el mundo aún padecía la incertidumbre de la pandemia. Y si bien mucho ha cambiado en tres años, la idea de que vivimos en un lugar mejor no ha llegado.

Al contrario, el encono político, las posturas contrarias a los derechos fundamentales y la complejidad del panorama económico hacen que este proyecto, que surgió para rendir homenaje al rock and roll, cobre importancia en una época de canciones sin profundidad de sólo 15 segundos en TikTok.

“El rock and roll no es un ritmo musical, es un estilo de vida, una forma de manifestar el deseo de autonomía y la resistencia”, dice Rafa Acosta, quien, a finales de los 50, con su batería en Los Locos del Ritmo, fue precursor de la revolución que significó este género musical durante varias generaciones.

A su música la influyen la de los años 60 y 70. (06/03/2025) Foto: Diego Simón Sánchez | El Universal

Él es parte de esta banda junto a otros íconos del rock de distintas etapas y estilos: Rubén Albarrán, de Café Tacvba, en la voz; Carlos Roldán, El Gato Rockabilly, de Los Gatos Rockabilly en la guitarra; Choco Cizaña, de la banda de ska La Cizaña en la batería, y Rafael Miranda, de Los Sleepers, en la guitarra.

Los K’comxtles es, para sus integrantes, un homenaje vivo a la evolución del rock mexicano, con una propuesta que reconecta el pasado con el presente y proyecta una visión hacia el futuro del género a través de los sonidos de México.

“El concepto es el rock que se ha manejado tantos años en el mundo. Nosotros tenemos un lazo muy fraternal entre este grupo de varias generaciones. Aportamos nuestra vivencia, nuestras ganas y amor por el escenario”, detalla Choco Cizaña.

Rubén Albarrán considera que el género, que conquistó a jóvenes de todo el planeta, tuvo peculiaridades en México, algo que quisieron capturar y que esperan proyectar en el Vive Latino el próximo domingo 16 de marzo, en su primera presentación en este festival capitalino.

“Queríamos lograr la independencia musical, no tener influencias de cualquier lugar, sino las propias. México es un país muy rico en cuanto a sonidos y bueno, ¿por qué no aprovechar esos sonidos para enriquecer nuestra propia música?”

Para los integrantes, desde su origen, el rock and roll ha estado estrechamente ligado a las luchas sociales y a la expresión de la juventud. Es un símbolo de rebeldía, identidad y transformación cultural, como resalta Rafa Acosta.

Aunque en diferentes momentos de la historia los seguidores del género han enfrentado una sociedad que los miraba con recelo, Albarrán destaca las muchas libertades que fueron conquistadas.

“Sí hay mártires del rock and roll”, señala, refiriéndose a aquellos que, a pesar de la oposición, decidieron mantenerse fieles.

Aquella represión de la que habla incluyó desde la censura hasta la persecución por parte de las autoridades en distintos momentos, simplemente por cómo se vestían o por detalles de su aspecto físico.

“Nos tuvimos que enfrentar a los judiciales que andaban en sus patrullas, y si te veían con el cabello largo o con una chamarra negra, ya te subían y quién sabe dónde ibas a aparecer”, recuerda el músico.

Rafa Miranda destaca que, a pesar de estas adversidades, el rock and roll ha resistido y se ha consolidado como un género con una identidad propia, con sus luchas, sus victorias y una fuerza que acompaña a la juventud y al cambio.

La IA no es rebelde

Más allá de su impacto social, Albarrán plantea que el arte es un medio para organizar el caos de la existencia y que el rock, como manifestación artística, se alimenta de esa energía desbordante que no puede ser contenida por estructuras rígidas o fórmulas predefinidas.

“El rock and roll no puede ser inteligencia artificial. El rock and roll es desorden, es caos. La inteligencia artificial todo lo va a ordenar”.

Para el cantante, la esencia del género radica en su espontaneidad y su capacidad de transmitir emociones que son genuinas.

“A través del arte puedes sublimar el caos. Y entonces ya no queda en ti esta sensación de que tu vida es un caos. Es una vía para transformar la incertidumbre y el conflicto interno en algo tangible y significativo”, subraya el músico, destacando que el espíritu del rock implica también una gran vulnerabilidad, como un acto de valentía.