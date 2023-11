“Los asesinos de la Luna”, de Scorsese, da voz a los indios americanos

Que el elenco de Los asesinos de la luna (Killers of the flower moon) no pudiera promocionar la película durante su estreno, debido a la huelga en Hollywood, fue algo positivo para la actriz Lily Gladstone, pues le dio voz a quienes verdaderamente la merecían.

La historia sobre una serie de asesinatos de miembros de la Nación Osage —tribu nativa de Norteamérica que se convirtió en una de las más ricas el mundo después de que se descubrió petróleo en sus tierras—, es protagonizada por Gladstone y Leonardo DiCaprio, con dirección de Martin Scorsese.

“Me sentí muy mal de ver a Martin haciendo solo la promoción, pero ha sido maravilloso escuchar la perspectiva del director y, aunque estoy agradecida de que la huelga terminó, el momento en que sucedió puso las voces de los Osage en el centro de las premieres y la gente estuvo hablando con los Osage de una forma en que no hubieran hecho si hubieran tenido acceso a los actores”, dice a EL UNIVERSAL.

Ahora que los actores regresan a los micrófonos, luego de que el sindicato (SAG-AFTRA) llegara a un acuerdo el pasado 9 de noviembre, Gladstone, quien tiene raíces nativo americanas, comparte su perspectiva sobre el largometraje de cerca de tres horas y media que actualmente está en salas de cine, con próximo estreno por Apple TV+.

“(Es importante) tener este tipo de plataformas, compartir este tipo de historias para que la gente se dé cuenta del hecho de que los pueblos indígenas de América del Norte, los nativos americanos, todavía estamos aquí”, comparte Gladstone, quien tiene ascendencia de las tribus Pies negros y Nez percé.

“En la película hay un hombre Osage con una gorra de piloto y gafas aterrizando en un avión, la gente no asocia a los indios americanos con ese tipo de historia, pero estamos aquí y siempre hemos estado aquí”, apunta Lily.

Para la actriz es una oportunidad de cambiar la percepción que se tiene de los indios, quienes, considera, han sido borrados del cine.

Además de DiCaprio y Gladstone, la cinta incluye a actores como Robert De Niro y Jesse Plemons, y está basada en una historia real, teniendo como hilo central la relación entre un hombre blanco llamado Ernest Burkhart (DiCaprio) y una mujer Osage, Mollie Kyle (Gladstone).

“Es increíble ver cuánto significa esta película no sólo para los Osage, sino para los pueblos indios. La gente tiene diferentes experiencias y sentimientos al respecto.

“ Aunque soy nativa, no soy Osage y el reino del terror no es mi historia personal, pero hay muchas similitudes, las políticas del gobierno afectan a todos los indios americanos de la misma forma, así que tenemos experiencias similares”.