En el cuarto de prensa, la anunciadora presentó a los realizadores del documental No other land sin darse cuenta que quienes tomaban el micrófono era el equipo de efectos visuales de Duna: Parte 2. Una periodista no supo del error y les hizo una pregunta sobre el sensible documental de Palestina, mientras los apelados se disculparon explicando que no eran ellos.

En un corte comercial, el actor nominado, Colman Domingo, tomando el sonido local, pidió a toda la audiencia del Teatro Dolby que se levantaran a brindar por la ciudad de Los Ángeles.

La voz del teatro que da los avisos estuvo a cargo de Nick Offerman, famoso por sus personajes en Parks and recreatio, Fargo y reciéntemente en la serie The last of us.

Jesse Eisenberg (al centro), actor, guionista y director. (03/03/2025) Foto: Jesús Díaz | El Universal

Whoopi Goldberg con su hija Alex Martin Dea. (03/03/2025) Foto: Jesús Díaz | El Universal

Durante la ceremonia, un dj puso un tema de Bad Bunny. (03/03/2025) Foto: Jesús Díaz | El Universal

Cuando el cantante británico Mick Jagger llegó al escenario a presentar el Oscar de Mejor canción, el también británico Elton John se levantó para aplaudirle.

En el fragmento In memoriam no aparecieron las luminarias internacionales, la mexicana Silvia Pinal, fallecida el 28 de noviembre, y el actor francés Alain Delon.

Miley Cyrus sonrió sin detenerse en la entrada. (03/03/2025) Foto: Jesús Díaz | El Universal

Margaret Qualley, de la sustancia, accedió a fotos. (03/03/2025) Foto: Jesús Díaz | El Universal

Mick Jagger apareció de sorpresa como presentador. (03/03/2025) Foto: EFE

Una de las favoritas, Demi Moore, a su paso por el lobby. (03/03/2025) Foto: AFP