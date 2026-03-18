Desde el 2019 la comunidad de El Bosque en Centla, Tabasco, ha sido golpeada dramáticamente por el cambio climático, pues el mar ha avanzado más de 400 metros tierra adentro, destruyendo las casas y calles que por generaciones los habitantes tuvieron.

Esto hizo al director Carlos Morales hacer una cinta, ahora en etapa de preproducción, que lleva como título "¿Cómo se hace para volver?", llevando entre los personajes principales a Gabriela Cartol ("La camarista").

La cinta, con talento tabasqueño en su mayoría, sigue a un niño que debe elegir entre quedarse con su abuela en la comunidad o irse con un amigo y su familia, que han decidido partir del pueblo.

“Es una historia íntima que ocurre en una comunidad que está siendo consumida por el agua. La gente está enfrentando qué hacer. Carlos leyó una nota de eso, le dio curiosidad y lo escribió como película”, cuenta Cartol.

“¿Cómo se hace para volver?” será la ópera prima de Morales, contando con los beneficios del EFICINE, estímulo fiscal que permite obtener a la producción un porcentaje del ISR de empresas, para poder ser financiada.

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Va a festival

Pero antes de enfrascarse en el rodaje, Cartol presentará en el festival de cortometrajes de Quebec su primera historia como realizadora.

La también actriz de “Pancho Villa: el Centauro del Norte” y “Como agua para chocolate” ha debutado como directora con el corto “Galilea”.

La historia se desarrolla en una centro de readaptación femenino donde la protagonista se aferra a un sueño y la visita de una conocida cantante, le hace ver que está en el camino.

“Un tema que me hace mucho ruido en la cabeza es la desigualdad social y cómo a algunos nos toca mejor a que a otros. La mayor herida es la violencia que está implícita en ella, está ahí por haber cometido homicidio, pero quería enfocarme en ver que no todos tienen las posibilidades de cumplir sueños”, comenta Gabriela.

La proyección en Quebec será el próximo viernes y luego se estará viendo que tenga estreno en México.

“Ahora empatizo más con los directores (risas), dicen que hacer una historia es casi un milagro y así es”, apunta la actriz, que contó con el apoyo del PROCINE, fideicomiso para la promoción y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México.

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