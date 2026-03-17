La noche que Raiza, Claudia, Renata, Andrea, “Pato” y Gerardo visitaron el Museo de los Warren, contiguo a la casa de los investigadores paranormales, sintieron que alguien los tocaba, grabaron voces que a simple oído no se escuchaban y lograron comunicarse con "alguien" que hacía sonar un aparato que habían llevado.

¿Coincidencia? Pues ahí está la original muñeca Annabelle y el espejo maldito que asoló a una familia, ambas popularizados por la saga de "El conjuro", pero también decenas de objetos como la Shadow doll, la cual mata cuando alguien sueña con ella o la pintura real del monje demoniaco, que Hollywood convirtió en monja.

“Dormimos en la misma casa y soñé que había alguien que estaba en el jardín de la casa y que nos saliéramos de ahí, estaba muy enojado y me desperté asustada, los días siguientes lo seguí soñando eso”, relata Raiza.

Lo que vivieron en el sitio se verá en el documental "El museo de los Warren", que llegará en exclusiva a Cinemex y sólo estará en cartelera desde este jueves y hasta el próximo domingo.

Los Warren fue una pareja integrada por el demonólogo Ed y la médium y clarividente Lorraine Warren, quienes en 1952 fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR).

En tanto los nuevos investigadores forman la llamada Sociedad de las Pesadillas, grupo fundado en 2019 y que desde entonces ha buscado y estado cerca de fenómenos paranormales, como ha sido la casa original de "El conjuro".

“Cuando hicimos la primera investigación decíamos que sería magnífico poder ir al museo, pero era sólo una fantasía porque sabíamos que estaba cerrado y que arrestaban a la gente que se acercaba a ella. Pero en un momento se abrió y dijimos que era el momento”, recuerda Andrea.

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El equipo llegó al museo provistos de una grabadora que se activa sólo con voz, una ouija, amuletos protectores y el REM-POD, un aparato que emite sonidos y luces cada vez que detecta variaciones en la energía.

Justo cuando le preguntaban a la ouija, uno de ellos vio una mano en su silla y otro sintió que le jalaban el brazo. Y si alguno preguntaba a la presencia si estaba cerca, el REM-POD sonaba. En tanto, en la grabadora quedaron registrados gritos.

“Todos en algún momento sentimos miedo, cuando me tocó aislarme, a pesar de que de repente no ves algo, la simple atmósfera da algo”, externa Gerardo.

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Renata sólo estuvo en la primera parte de la visita, pues al estar embarazada y con cansancio, ella y el equipo decidieron que se retirara.

“Por la historia que la rodea, sí me daba miedo que nos pudiera pasar algo”, acepta Claudia.

Luego de su paso por cines, "El Museo de los Warren" estará disponible en internet.

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