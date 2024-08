Liliana Regueiro revela que Gloria Trevi la convenció, a base de mentiras, para aparecer en su bioserie: "se me usó"

Liliana Regueiro aclara que ya no es amiga de Gloria Trevi, pues señala que la cantante la utilizó y convenció de aparecer en su bioserie para que esta tuviera mayor credibilidad. Sin embargo, quedó atónita al ver el contenido de "Ellas soy yo", pues asegura que el personaje que la representaba estuvo muy lejos de apegarse a la realidad.

La argentina realizó una transmisión en sus redes sociales para aclarar cuál es su situación con Trevi, esto luego de que, recientemente, ha sido atacada por las y los fans de la cantante, debido a que la amistad que las unía desde hacía años se disolvió.

Cansada de ser denominada como "la amiguita malvada", Regueiro, otra de las víctimas de Sergio Andrade, aclara que fue lo que produjo su distanciamiento de "la Trevi", pues todavía hace un año, afirmaba que tenían una amistad de décadas, que habían mantenido lejos de los reflectores.

"Recibo ataques porque no soy más amiga de Gloria Trevi, porque no la sigo en Instagram, porque ella no me sigue, entonces ´oh, terrible drama´".

Liliana confesó que, si aceptó participar en la producción de Carla Estrada y Gloria Trevi, fue porque la cantante se lo solicitó encarecidamente, argumentándole que su presencia en la bioserie sumaría credibilidad a su versión de la historia.

Y aunque, cuando se estrenó la serie, la argentina mostró completa disposición y hasta afirmó que la serie estaba "muy bien contada", al ver lo que se contaba episodio a episodio, su percepción cambió radicalmente.

"Primero, se me mintió porque puse la cara, puse la cara a pedido, a pedido y ruego de una persona para que ese proyecto tuviese credibilidad, se me usó con la promesa de que iba a salir y se iba a entender, por primera vez, la historia, con esa ilusión lo hice, que se contara la verdad o, por lo menos, parte de la verdad", argumentó.

Pero, a su parecer, eso no sólo no sucedió, sino que omitieron partes de su testimonio que -expresó- no convenían a la imagen de Gloria y hasta incluyeron diálogos que nunca salieron de su boca.

"Cuando yo acepto hacerlo, ´oh sorpresa´, se fueron sacando cositas que no convenían, además, no sólo se sacaron, sino que se pusieron diálogos en mi personaje que yo nunca dije", precisó.

Molesta, Regueiro pide a las personas que dejen de señalarla como una "traicionera", pues aseguró que la que falló en esa amistad no fue ella, sino Gloria, a la que siempre se mantuvo leal, hasta en las épocas que las otras jóvenes que estuvieron involucradas en el caso, la responsabilizaban del abuso que sufrieron a manos de Andrade.

"Se han casado de llamarme a mí traicionera, yo no soy la que traiciona, yo me porté siempre muy bien, ¿por qué digo esto?, me hablan de empatía, de sororidad, de ser buena gente, ´qué mala´, ´falsa´, ´la amiguita malvada´, ahora tengo este título, esa bola de gente ignorante que no sabe cómo son las cosas, que hablan desde un fanatismo enfermo; si hay alguien que tuvo mucha piedad y mucha empatía he sido yo", señaló.

Fue así que confió que, durante 11 años, guardó la ropita que perteneció a Ana Dalay, la hija de Trevi (fallecida en noviembre de 1999), para podérsela entregar en manos a su progenitora, compromiso que cumplió en 2011, año en que se reencontró con la cantante.

