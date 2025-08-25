Más Información

Actrices de teatro, bajo la mirada y la violencia estética hasta las políticas de la mirada

"Desde niño vivo en medio de la traducción": Aurelio Asiain

Denuncian actividad que denigra a la comunidad mazahua en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX

"Artist Against the Bomb", el esfuerzo global de un artista mexicano, en pro de la abolición nuclear

Las nominaciones de "La Casa de Los Famosos" y el descarrilamiento del Tren Maya en los memes de la semana

"No puedo ignorar la destrucción": entrevista con Carla Rippey

El rapero estadounidense, , enfrenta serios problemas legales tras ser arrestado el pasado jueves 21 de agosto.

Nas fue detenido luego de ser visto caminando desnudo en las calles de Los Ángeles y, de acuerdo con información de la prensa estadounidense, al ser confrontado por la policía, reaccionó agresivamente.

Antes de ser puesto a disposición de las autoridades, el cantante fue hospitalizado bajo sospecha de sobredosis, pues en varios videos se le veía con un comportamiento errático.

Ahora, el intérprete de "He knows" enfrentó su primera audiencia y, según TMZ, se declaró inocente ante un juez de cuatro graves delitos, entre los que se encuentran resistencia a un oficial.

La corte le otorgo su libertad tras pagar una fianza de 75 mil dólares (más de un millón de pesos mexicanos) además de imponerle una serie de condiciones que incluyen: evitar el consumo de sustancias e inscribirse en un programa ambulatorio de rehabilitación.

Lil Nas es acusado de tres cargos de lesiones a agentes de la policía y uno más por resistirse a la detención. De ser declarado culpable, podría pasar varios años en prisión.

La próxima audiencia está programada para el 15 de septiembre de 2025, donde se determinará si puede continuar el proceso en libertad bajo las condiciones impuestas o si habrá más restricciones judiciales.

