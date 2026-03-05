Más Información

INBAL supervisará cuidado de murales de Rina Lazo y Ramón Valdiosera retirados de la Línea 2 del metro

INBAL supervisará cuidado de murales de Rina Lazo y Ramón Valdiosera retirados de la Línea 2 del metro

Los amores platónicos son los peores: Elsa Cross

Los amores platónicos son los peores: Elsa Cross

Dos pequeñas crónicas de António Lobo Antunes

Dos pequeñas crónicas de António Lobo Antunes

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Hallan una de las mayores necrópolis de la antigua Roma; conserva esqueletos, pinturas y mosaicos

Hallan una de las mayores necrópolis de la antigua Roma; conserva esqueletos, pinturas y mosaicos

Fallece António Lobo Antunes a los 83 años; autor clave de la narrativa portuguesa moderna

Fallece António Lobo Antunes a los 83 años; autor clave de la narrativa portuguesa moderna

A dos semanas de la muerte de , se ha revelado que el último mensaje que dejó llegará a sus fans a través de un libro de memorias que él mismo escribió durante uno de los momentos más difíciles de su vida: su lucha contra la Esclerosis lateral amiotrófica.

Dane, quien interpretó al carismático Mark Sloan en "", falleció el pasado 19 de febrero a causa de una insuficiencia respiratoria, luego de que su cuerpo se deteriorara rápidamente por su enfermedad.

Ahora, la editorial Penguin Random House dio a conocer que lanzará, este próximo 3 de noviembre, el libro "My Book of Days: a memoir in moments", donde el axtor narra distintos pasajes de su vida: desde su llegada a Hollywood hasta el diagnóstico que lo cambió todo.

Lee también

A través de un comunicado, difundido por Page Six, la editorial detalló que Dane tomó la decisión de terminar el manuscrito después de que los doctores le confirmaron su condición, y trabajó en él hasta el final.

"Quería que tuvieran estas palabras. Publicarlas como estaba previsto le permite seguir hablando, con su propia voz, con la claridad y la valentía que lo definieron”, cita el medio.

Además de dirigirse a su público, parte de las reflexiones que Dane escribió están dirigidas a sus hijas, Billie y Georgia, a quienes quiso dejar una historia que las hiciera sentir orgullosas.

En la obra, el actor habla sobre el impacto que tuvo la esclerosis en su día a día: “Quiero capturar los momentos que me formaron —los días hermosos, los difíciles, los que nunca di por sentado— para que, al menos, quienes lo lean recuerden lo que significa vivir con el corazón”, escribió.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Explotan redes contra Nodal y Ángela por infieles: sale a la luz la romántica cita que tuvieron cuando él estaba con Cazzu. Foto: TikTok @angelaaguilar_ / AP

Explotan redes contra Nodal y Ángela por infieles: sale a la luz la romántica cita que tuvieron cuando él estaba con Cazzu

Cazzu rompe el silencio sobre Christian Nodal y la polémica canción 'Rosita': “No me arrepiento de nada”, afirmó. Foto: EFE

Cazzu rompe el silencio sobre Christian Nodal y la polémica canción 'Rosita': “No me arrepiento de nada”, afirmó

¿Por qué arrestaron a Britney Spears en California? Esto se sabe del incidente que alarmó a sus fans. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

¿Por qué arrestaron a Britney Spears en California? Esto se sabe del incidente que alarmó a sus fans

¿Venganza o amor? Aseguran que fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia fueron filtradas para molestar a Belinda. Foto: AP/AFP/TikTok

¿Venganza o amor? Aseguran que fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia fueron filtradas para molestar a Belinda

EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Christina Aguilera presume su espectacular silueta envuelta en plástico y desata reacciones

[Publicidad]