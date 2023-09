Libertad Palomo marca la diferencia entre ella y Wendy Guevara: "ni me beneficia ni me perjudica"

Aunque Libertad Palomo ha dicho en varias entrevistas que no es verdad que con sus declaraciones ataque a Wendy Guevara, algunos piensan lo contrario por lo que ha dicho sobre ella; en entrevista con el programa “Lo que se ve no se pregunta”, aseguró que no le beneficia que “una persona como ella” aparezca en los medios de televisión, pues dice, ella se dedica a otra cosa, es actriz con una carrera profesional de 43 años, por lo que no considera que Wendy le vaya a quitar “ni su lugar, ni su prestigio, ni su carrera”.

Libertad, mujer transexual, ve positivo que Wendy se esté esforzando por mejorar su vida, puntualiza que para merecer las cosas hay que trabajar, pues de lo contrario, así de rápido como llega la gloria, se va, pues no es suficiente ganar un programa, opinó.

“No puede ser que alguien venga y nos diga, yo no hice la primaria, era borracho, era drogadicto, era prostituto y véanme cómo triunfé, ahora soy una persona famosa, porque eso, así como llega termina", reflexionó.

Libertad aconseja a sus fans que para triunfar hay que estudiar, trabajar, superarse, soñar y crecer; mencionó que para ella fue negativo que Wendy promoviera en “La casa de los famosos México” un poco de lo que siempre han estigmatizado a la comunidad LGBTQ+: de ser prostitutas, drogadictas, borrachas y promiscuas, y marcó la diferencia con la youtuber, quien se presentó con éxito la noche de ayer en el Teatro Metropólitan con su show "Resulta y Resalta".

“Yo no soy trangénero como lo es Wendy, yo soy transexual y es una historia completamente distinta, he trabajado mucho para estar en el lugar donde estoy, he tenido que pasar por muchas situaciones, pero en lugar de hablar de pobreza o de esas historias de cómo he sufrido…y créanme que todas las mujeres transexuales, todas las personas que vivimos en el mundo trans tenemos que atravesar situaciones muy penosas, muy dolorosas, muy hostiles".

Wendy Guevara le responde a Libertad Palomo

A su estilo, Wendy respondió lo que piensa sobre lo dicho por Libertad Palomo; consideró una “estupidez” que alguien que dice que le importa lo que haces hable de ti, tal y como lo hizo la actriz de 55 a años, quien lleva muchos años de labor como activista de la comunidad LGBTTTIQ+.

“No me gusta hablar de eso, dijo que no me conocía pero sabe todo de mi dijo la señora que yo me hacía la víctima diciendo mi historia de vida y pues qué raro que no me conoce y sabe que ando haciéndome la víctima; yo le mando muchas bendiciones, cuando sales en las redes siempre va a haber quien va a querer colgarse o hablar de ti, porque si en realidad no le importara no hablara de mi, es más, ni me tomara en cuenta", expresó previo a su show en el Metropólitan, donde Emilio Osorio también se presentó como parte de su nueva era como cantante.

