Hoy se escuchan carcajadas donde antes se oían más los rugidos; ahora se presentan en teatros y otros foros cuando antes encontraban su hogar y trabajo en las carpas. El colectivo Les Clowns es el resultado de la reinvención del Circo Atayde.

Pero su transformación no es menor. Con una tradición circense que data de 1888, Iván Vega (BoBo), Raúl Zamora (RuLo) y Fernando Hondall (ChAz) saben que, si bien los animales han tenido que salir de los circos, hay un mecanismo tan necesario como vigente y que cabe en todos lados y en todos los tiempos: la risa.

“El circo siempre se ha reinventado, ha salido avante. Es un espectáculo en vivo donde sucede la magia: es ver al más fuerte, volar más alto, el payaso que te enseña a lidiar con los problemas en la vida”, explica BoBo.

Les Clowns pone como ejemplo el reciente ataque a turistas en Teotihuacán, en el que murieron dos personas. El colectivo plantea una alternativa desde el escenario: la risa como una herramienta para procesar la realidad.

El trío de payasos sostiene que la comedia puede abrir un espacio para lo humano, incluso en los contextos más adversos.

“La comedia es un arma que no hace daño a nadie. Logra rescatar lo sensible que los artistas podemos ser. Es buscar, incluso en las situaciones más trágicas, la posibilidad de reírnos, porque el ser humano empieza a ser grande cuando puede reírse de sus propias tragedias”, expresa RuLo.

Desde la tradición de la tragicomedia, los artistas consideran que el humor no implica evasión, sino una forma distinta de enfrentar lo que ocurre alrededor.

“El objetivo que deberíamos tener como seres humanos es detener el flujo de la violencia. Como payasos buscamos eso a través de la risa. Decirte: quizá no querías venir, pero disfruta, olvídate del mundo y de los problemas, y ríete un rato”, señala ChAz.

En ese sentido, comparte BoBo, el escenario se convierte en un espacio de pausa, en el que el público puede desconectarse momentáneamente del entorno y reencontrarse con emociones más ligeras.

“Hagamos el humor, no la guerra. A veces en las boberías, en las payasadas, encontramos algo hermoso. Debemos darnos permiso de observar, ver, disfrutar, sentir, respirar”.

En el escenario y en los hospitales

El colectivo también desarrolla una labor social a través de la clownterapia en hospitales, con la que busca acompañar a pacientes mediante el humor.

“Es una misión. Provocar el sentimiento de reír. Somos como chamanes: curamos a través de la risa, porque la risa cura la enfermedad, el estrés”, dice BoBo.

Paralelamente agrega RuLo, iniciarán temporada este 30 de abril en el Centro Cultural Teatro II.

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