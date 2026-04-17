Leonardo Aguilar está más enamorado que nunca y así lo dejó ver en redes sociales.

El cantante de música regional mexicana, hijo de Pepe Aguilar, utilizó recientemente su cuenta de Instagram para compartir una fotografía junto a su pareja sentimental, a quien además le dedicó un tierno mensaje para celebrarla.

“Feliz cumpleaños, mi chaparrita preciosa. Te amo”, escribió sobre la postal en blanco y negro, en la que aparece junto a la joven Adriana Caballero: ella mira coqueta a la cámara, mientras él sonríe.

Lee también: “Nuestro cuerpo es una estrella que se expande” competirá en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara con un relato de identidad y transformación

La imagen, al parecer, fue captada en un destino de playa, donde al fondo se aprecia el número 2026, por lo que se presume que fue tomada durante la celebración de Año Nuevo en familia.

Asimismo, el cantante musicalizó la publicación con “Las mañanitas”, en la voz de su abuelo, el fallecido Antonio Aguilar.

Caballero y el artista ya habían sido relacionados tiempo atrás debido a algunos guiños que intercambiaban en la red.

Lee también: Belinda y Los Ángeles Azules se suman al Mundial 2026 con “Por ella”; videoclip celebra la Virgen de Guadalupe, la charrería y la lucha libre

¿Quién robó el corazón de Leonardo Aguilar?

Aunque se sabe poco de la joven, ya que el intérprete suele mantener su vida íntima alejada del foco público, se ha señalado que Adriana Caballero Fridstein es una reina de belleza originaria de Tabasco.

De acuerdo con medios locales, es licenciada en Imagen Pública y cuenta con estudios en teatro musical.

Además, ha participado en certámenes como Flor de Tabasco 2023 y cuenta con su propio emprendimiento como consultora de imagen y relaciones públicas.

Lee también: Karol Sevilla asegura que nunca criticó el cuerpo de Ángela Aguilar; admite que es una gran cantante: "¡tiene un vozarrón!"