Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, sorprendió a los usuarios de redes sociales al compartir una fotografía junto al polémico Adrián Marcelo, el youtuber que ha sido uno de los críticos más duros de su hija tras coincidir en "La Casa de los Famosos".

A través de su cuenta de Instagram, la señora y exmánager de Gala, publicó una imagen de su encuentro con el regiomontano, además, de revelar que accedió a darle una entrevista, en exclusiva, para hablar de los problemas que ha tenido con la joven desde hace tiempo.

Anteriormente, el propio Marcelo aseguró que estaba en pláticas con Montes (mamá) para poder platicar con ella; incluso, afirmó que le había ofrecido más de 350 mil pesos.

Junto a la postal, Crista también dedicó unas palabras al creador de Contenido, a quien elogió al llamarlo "un caballero" en toda la extensión de la palabra.

"Me llevo una sorpresa. El Sr. Adrián Marcelo, en toda la extensión de la palabra. Aunque me critiquen todos los envidiosos, el perdón existe. El Sr. es un caballero; él y su equipo me trataron súper bien", escribió.









Por si esto fuera poco, dio algunos detalles sobre lo que trataron en la charla y afirmó que Marcelo reconoció todo lo que hizo mal en su paso por el programa.

"Maravilloso anfitrión. Sabe reconocer sus errores y mil cosas más. Gracias, me llevo un gran sabor de boca", agregó.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar. Muchos usuarios criticaron su postura y la cuestionaron por reunirse con Marcelo, quien en su momento fue señalado por ejercer violencia de género contra Gala durante el reality.

“Ahora entiendo por qué sus hijas la borraron del mapa”, “Estaba bueno el rugido de tripas”, "Cualquier acción de sus hijas está justificada. Con una mamá así mejor huérfana, “Con una mamá así, mejor nadota”, fueron sólo algunos de los comentarios que recibió.

Cabe recordar que durante la estancia de Gala en "La Casa de los famosos", y ante los pleitos y ataques que Marcelo ejerció en su contra, su madre presentó una denuncia formal contra el creador de contenido.

Hasta el momento, Gala no ha reaccionado al encuentro de su mamá con Marcelo; aunque anteriormente aseguró que no piensa retomar la relación que tenían anteriormente.

