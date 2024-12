Cuando Gala Montes piensa sobre el balance del año que está por terminar, en donde fue una de las personas más mediáticas por su participación en La casa de los famosos México (LCDF), no duda en decir que volvería a formar parte de un reality show pese a lo negativo que experimentó en él.

La actriz en La mexicana y el güero y Vivir de amor fue blanco de comentarios machistas por parte del regiomontano Adrián Marcelo, aunque esta misma semana la productora de la emisión, Rosa María Noguerón, minimizó los hechos calificándolos como una discusión entre adultos y consideró que el público había desvirtuado los hechos hacia una violencia de género.

“¡Wow! Sin palabras”, escribió Gala en su red social acompañando el video con la declaración.

En ¡Hasta la madre de la Navidad! interpreta a una mujer que se siente incómoda con la celebración. Foto: Javier Colinas

En entrevista con EL UNIVERSAL, Gala, de 24 años, abundó que no se arrepiente de la experiencia global en la emisión.

“Obviamente la salud mental no es un juego, no sé si a mi hijo (que no tiene) le diría que se metiera con un misógino a que te insulte, la verdad no está padre, pero creo que va más allá de lo que uno puede aprender y vivir como persona; como ser humano es aprender de los aciertos y errores y creo es un ejercicio social y psicológico bastante interesante”, apunta.

“Valoro muchísimo todo lo que aprendí, todo lo que me hace ser hoy, más allá de la fama que uno puede obtener, de los logros y el éxito. A nivel personaje, estar encerrada en una casa por cierta cantidad de días no es fácil, estoy orgullosa y si se me presenta la oportunidad, muy probablemente lo volvería a hacer”, añade.

El 2024 lo cerrará bien, porque a la par de su nueva faceta como cantante, ya se puede ver también en la plataforma Prime Video con la cinta de temporada ¡Hasta la madre de la Navidad! que marca el cerrojazo a una trilogía de comedia (¡Hasta la madre del Día de las Madres! y ¡Hasta la madre del Día de los Muertos!) en la que comparte créditos con Leticia Huijara, Michel Duval e Ignacio Guadalupe.

En esta nueva entrega (aunque la primera en orden cronológico), la pareja integrada por su personaje y el de Michel (Lidia y Manuel) reúne por vez primera a sus respectivas familias, completamente distintas entre sí, en las fiestas decembrinas, lo cual conlleva a un desastre.

“Prácticamente es el inicio de todo, mi personaje está intentando complacer a otros, intentando aparentar cosas que no es. La película fue filmada toda de noche y además con frío, eso merece ya un premio”, dice bromista Gala

La trilogía dirigida por Javier Colinas fue filmada durante casi cinco meses. Representó el regreso de la actriz al mundo cinematográfico luego de más de una década, cuando tuvo participación en los filmes Nos vemos papá y Espectro.

Eso permitió ir ajustando cosas de narrativa, comenta el realizador Colinas. Por ejemplo, en esta nueva aventura decidió tapar los tatuajes de la protagonista, pero para la segunda, decidió dejarlos así y ver una progresión en el personaje.

“El cine navideño en general éste es dictado por la industria de Hollywood, está lleno de convenciones que ellos han establecido como Santa Claus y aquí trabajamos mucho para que fuera una película navideña como la nuestra, mexicana”, dice el cineasta.

Dulce Navidad

A Gala le gustan estas fechas navideñas, aunque dice que de pequeña nunca cantó villancicos o rompió una piñata.

“Soy fan de los romeritos, del bacalao, de todo esos elementos especiales que hacen enmarcables también a la película, es justo pasarlo con la gente que más amas. Nunca tuve una infancia de muchos regalos, era uno y ya, la situación no estaba para eso. Justo me trajeron una Rock Band, y ahí alimenté mucho mi sueño de cantar y hacer música”, recuerda.

La intérprete del tema “Tacara” apunta que hace poco asistió a una iglesia con una amiga y ahí descubrió lo que eran los coros cantando villancicos.

“De niñas no nos llevaban, porque no era algo que profesáramos en mi casa y ahora dije, ‘entremos’. Y los vi y dije: ‘wow, ¿qué es esto? Por qué nunca me llevaron”.