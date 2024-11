El caso de Marilyn Cote ha cobrado popularidad en los últimos días, luego de que trascendiera que la supuesta psiquiatra ejercía esta profesión sin tener cédula profesional, incluso recetaba medicamentos controlados a sus pacientes.

Esta situación o solo ha generado un escándalo a nivel nacional, pues las autoridades de Puebla (ciudad en la que reside) anunciaron que iniciarán una investigación en su contra; también en el medio del espectáculo, y es que, entre las muchas declaraciones que hizo, aseguró mantener una amistad de años con la cantante Laura Pausini.

En sus redes sociales, la abogada publicó un collage con varias fotografías en las que aparecía junto a la intérprete italiana, incluso, aseguró que se conocían desde hace más de 20 años y que su amistad perduraría para siempre.





Con esta publicación Marilyn Cote presumía su supuesta amistad con la cantante italiana. Foto: Instagram.





Pero, tal y como sucedió con su carrera en el ámbito de la salud mental, su supuesta relación con Pausini también fue desmentida y por la misma cantante de "Víveme"; y es que no sólo aseguró que Cote no figura entre sus amigos cercanos; sino que ni siquiera la conoce.

Fue en una reciente publicación que Laura hizo en su cuenta oficial de Instagram, donde fue cuestionada por un usuario sobre su cercanía con Cote: "Vengo a preguntar si conoces a la Dra Marylin Cote”, a lo que la italiana respondió con un contundente mensaje:

"Mucha gente me está preguntando eso.. no entiendo por qué. No tengo idea sinceramente de quién es, pero veo en su página algunas fotos conmigo", escribió.

Asimismo, Pausini explicó que muy probablemente Marilyn Cote sea una de sus fans, pero no tiene más recuerdos de ella: "Quizás es una fan. ¿Por qué todo el mundo me pregunta eso? ¿Me pueden explicar que está pasando con esta señora?", agregó.

Cabe destacar que Pausini no es la única famosa que aparecía en las redes de Cote (pues a raíz del escándalo decidió cerrarlas), también presumía de conocer al cantautor Eros Ramazzotti.





Así fue como Pausini se deslindó de la supuestas psiquiatra. Foto: Captura de pantalla.

