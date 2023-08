Las polémicas confesiones de "La Barby" Juárez dentro de LCDLFM: "No soy una muerta de hambre"

A punto de llegar a la recta final, "La casa de los famosos México" no deja de sorprender por las controversias en las que sus participantes continúan envolviéndose. Ahora, le ha tocado el turno a la boxeadora Mariana Juárez, mejor conocida como "La Barby" y quien ha sido muy criticada por sus compañeros por su desempeño en el concurso y hasta por su manera de comer.

Si bien es cierto que la vida de la campeona mexicana no ha sido fácil, pues creció con varias carencias, tampoco se ha dejado intimidar y ha sacado la garra para defenderse de quienes la acusan de agarrar más alimentos de los que le corresponden:

“No soy una muerta de hambre y sí me ha hecho falta de comer en la vida y todo eso, pero ni así me he visto muerta de hambre afuera, menos me voy a ver muerta de hambre aquí adentro”, dijo tajante.

Lee también Jorge Losa, líder del 'team Cielo', se convierte en el penúltimo eliminado de 'La Casa de los Famosos'

"La Barby" ha lidiado con algunos comentarios incómodos por parte del resto de los habitantes; en una ocasión que el presupuesto se les vio reducido, Apio le lanzó una indirecta: “la próxima semana a comer poco”, mientras que Poncho le indicó que sólo podía hacer tres comidas al día, a lo que la deportista respondió:

“Yo no como de más, ni dobleteo; entre comidas no agarro nada más que helados. No se preocupen, sí estoy acostumbrada a hacer una comida, sin problema, yo con que desayune. Lo he hecho así hasta en mi casa, cuando no tengo tiempo de comer”.

Durante un capítulo de “Resulta y resalta”, dentro de la casa, Poncho de Nigris nuevamente le expresó que comía mucho: “está todo el día comiendo”, por lo que Barbie respondió así.

“Porque los quiero dejar sin comida todo el día antes de irme; no soy hambreada”, expresó siguiéndole el juego al regiomontano.

En otra ocasión también compartió su molesta por la actitud que han tenido los habitantes quienes han hecho traiciones y de repente hablan mal de los demás a sus espaldas y comentó que, ya estando afuera, espera que los famosos puedan aguantar lo que ellos mismos desataron.

“Allá fuera todo el mundo se da cuenta del tipo de persona que eres, que me pelee con uno, agarré de payasito del circo a uno, todos se dan cuenta, allá no nos vamos a ir a reír”.

Lee también Tunden a Mar de Regil por vender dibujos "mal hechos" en miles de pesos