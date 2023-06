Las grandes tragedias y polémicas que marcaron la vida de la querida Talina Fernández

La carrera de la conductora Talina Fernández estuvo llena de grandes proyectos de televisión, radio y como productora, que la convirtieron en uno de los rostros más conocidos de la pantalla, pero también atravesó por momentos duros, uno de ellos el más difícil que una madre puede vivir: la pérdida de un hijo.

Fue en 2005 cuando la actriz Mariana Levy, hija Talina, falleció con tan sólo 39 años a causa de un infarto como consecuencia del susto que le provocó el ver que unos hombres pretendían asaltar el vehículo en el que viajaba con sus hijos y sus amigos, mientras se dirigían a un parque de diversiones.

“Yo tuve la fortuna enorme de ser la mamá de Mariana Levy”, recordaba Talina recientemente a finales de 2022 durante el programa “MasterChef Celebrity”, donde fue concursante.





En 2005 un infarto le arrancó a Mariana Levy. Foto: Archivo





“Fue la alegría de ser madre por primera vez y fue una mujer luchona, trabajadora, aprendió de mí, de mi madre, de mi abuela y tenerla fue para mí un privilegio”.

También a finales del año pasado, fue cuando decidió darle el último adiós a su hija y esparcir sus cenizas en un bosque, luego de 17 años de su fallecimiento.









Otro de los momentos más fuertes y mediáticos para la conductora sucedió meses antes, en julio de 2022, cuando su hijo el productor Coco Levy fue denunciado por presunto abuso sexual por las actrices Danna Ponce y María Bobadilla fue vinculado a proceso en octubre, llevando su caso en libertad.

A inicios de este año finalmente el caso se resolvió luego de que Danna Ponce decidió otorgarle el perdón a cambio de una reparación del daño.

También en el plano familiar Talina llegó a tener problemas con su nieta Paula. El pasado marzo, Talina compartió en una entrevista con Mara Patricia Castañeda su sentir con respecto a su relación luego de que la hija del “Pirru” abandonó su casa, asegurando que la joven tenía comportamientos inconcebibles como por ejemplo cuando metió a su novio a su cuarto y dejó la puerta de su casa abierta.

“Fui y la regañé y el novio estaba en el cuarto de Paula echado, le dije ‘a este señor no me lo vuelves a traer’, yo enfurecida porque cómo me dejas la puerta de la casa abierta”, fue entonces que Paula decidió irse porque no se entendía con su abuela.





Foto: Instagram





Pero además, la conductora presentó a lo largo de su vida problemas de salud como meningioma (un tumor en el sistema nervioso central y por lo que fue operada), y finalmente leucemia (cáncer en la sangre), este último el que terminaría con su vida, pues la tarde de este miércoles se dio a conocer que "La dama del buen decir" falleció a la edad de 78 años.

