Latin AMAs 2023: Lele Pons y Guaynaa presumen su amor, al igual que estas tres parejas

Los eventos como el de los Latin American Music Awards 2023, que se llevaron a cabo el día de ayer, no sólo permiten reconocer el talento de los artistas que ahí son galardonados, también son el momento en que el público puede ver a los famosos acompañados de las personas más cercanas a ellos y como plus, luciendo sus mejores galas, he aquí un ejemplo de ello.

Lele Pons y Guaynaa

Estos recién casados hicieron su aparición en la alfombra roja, tomados de la mano y muy sonrientes, mostrandose cariño en todo momento, ella lucía un vanguardista traje negro con un top metálico que se desmontaba y él muy casual con jeans y playera blancos y una chamarra azul y brocados en plata.

Lele y Guaynaa también subieron al escenario para interpretar el tema "Abajiito", poniendo a bailar a todos los presentes.

Danna Paola y Alex Hoyer

Si bien no llegaron juntos al evento, sí se encontraron en el backstage en cuanto Danna bajó del escenario donde interpretó "Una noche loca", en cuanto se vieron ella saltó a sus brazos y le dio un beso, emocionada por el show que acababa de dar.

Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez

El cantante y la presentadora pasaron por la alfombra roja como si fueran una pareja de novios, siempre sonrientes y cómplices entre ellos, ella iba impactante con un vestido en estampado floral y colores ocres con un escote profundo y él sobrio en un traje negro con motivos dorados.

Julian Gil y Valeria Marín

Muy sonriente y enamorado fue como llegó el actor argentino Julián Gil, quien iba muy bien acompañado de su prometida la periodista mexicana Valería Marín, con quien se comprometió hace casi 11 meses.Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez AlcaláDurante esta ceremonia el hijo de Antonio Aguilar sería reconocido con una presea por su trayectoria, por lo cual no sólo estuvo acompañado de su hija Angéla Aguilar, también tuvo a su lado a su esposa, con quien lleva 26 años de matrimonio.