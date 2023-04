Becky G y Peso Pluma están triunfando con el lanzamiento del tema "Chanel", el cual interpretaron ayer en la gala de los premios AMAS, y en el escenario, los cantantes no sólo compartieron música, también sonrisas y miradas que no escaparon a las especulaciones de los fans.

La intérprete mexicana-estadounidense recibió cuatro distinciones, de las cuales compartió tres con Karol G por su colaboración "MAMIII", que fue elegida como la canción del año, la colaboración del año y la mejor colaboración urbana.

"Ya no sé cuántos premios ha ganado 'MAMIII' pero cada uno significa algo más fuerte que nosotras. ¡Mujeres al poder siempre! ¡Juntas somos más!" aseguró Becky G desde el escenario, donde por cierto se mostró muy emocionada, hasta las lágrimas.

Las versiones de un posible romance a futuro entre Becky y la estrella de corridos tumbados, ha tomado fuerza a raíz del probable rompimiento entre Becky y su novio, el futbolista Sebastián Lletget, luego de que ya comprometidos, quedara al descubierto una supuesta infidelidad de él, lo que lo llevó a disculparse públicamente con la intérprete.

Este amargo episodio para la cantante ocurrió a finales de marzo, y desde entonces ella ha asistido sola a las premiaciones y no ha posteado nada sobre Sebastián en redes sociales.

Los momentos de Becky G y Peso Pluma

Uno de los momentos más esperados de la noche fueron las presentaciones de Becky G con el fenómeno musical Peso Pluma y el tema "Chanel", los aplausos y las ovaciones no se hicieron esperar, y en redes, la cantante le dedicó un especial mensaje a su colega.

"Chanel en #LATINAMAS @pesopluma -que divertido ha sido compartir esta canción contigo y representar a México", a lo que él respondió con un mensaje en inglés acompañado de un emoticon de corazón: "Thanks for everything Queen".

La publicación incluyó fotos del momento en el que subieron juntos al escenario, en una de ellas, Becky y Hassan Emilio Kabande Laija, el nombre real del joven de 23 años, se miran y se sonríen con ternura, lo que generó varios comentarios de los fans.

La química entre Peso Pluma y Becky G e innegable. Foto: Instagram Becky G.





"Porque se ven tan bonitos los dos". "Para mí que ustedes dos se traen algo". "Harían bonita pareja, nomás digo". "Sean novios". "Siento que como que aquí hay química". "No intento especular nada, yo solo disfruto de esas lindas miradas que se dan entre ellos en esta toma".

Muchos de los cibernautas expresaron su deseo para Peso Pluma y Becky G se convirtan en pareja, pues según ellos, la química entre los cantantes es innegable.

En uno de sus estados, Becky posteó una foto con Hassan en la que colocó un corazón en medio de ambos... ¿esto significará algo?

Becky G y Peso Pluma. Foto: Instagram Becky G.





Con tan solo tres años en la industria, el cantante Peso Pluma ha logrado posicionar su música entre las más escuchadas de las plataformas musicales y ha sido parte de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos en cinco ocasiones, una marca nunca antes alcanzada por un mexicano.

"Hay muchas personas que abrieron el camino para que todo lo que estoy haciendo yo pueda ser así de grande. Muchas personas pavimentaron esa calle y ahora nosotros estamos en la nuestra, hacemos lo que nos toca hacer y lo que nos gusta", aseguró en una reciente entrevista.

*Con información de EFE.