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Este 28 de marzo, cumple 40 años como una de las artistas más reconocidas de la música y el entretenimiento. Cantante, compositora, actriz y empresaria, la neoyorquina ha construido una carrera marcada por su estilo y su capacidad para reinventarse.

Stefani Joanne Angelina Germanotta nació y creció en Nueva York, donde comenzó a tocar el piano desde los cuatro años. Su talento apareció muy pronto, ya que a los 13 escribió su primera balada. Sin embargo, su infancia y adolescencia no fueron sencillas.

Estudió en el Convento del Sagrado Corazón, una escuela católica privada en Manhattan, donde vivió una formación estricta y también episodios de bullying por su forma de ser y de vestir. La propia artista ha contado que esa etapa le provocó inseguridades y ansiedad.

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Con el tiempo, la música se volvió su refugio. Tras presentarse en el circuito under de Nueva York, adoptó el nombre de Lady Gaga, inspirado en la canción “Radio Gaga” de Queen, y comenzó a abrirse camino.

En 2008, a los 22 años, alcanzó la fama con “The Fame”, disco del que salieron temas como “Poker Face” y “Just Dance”. Su imagen, que antes generaba burlas, se convirtió en una de sus principales fortalezas.

Con “Born This Way”, Gaga reforzó un mensaje de identidad y aceptación. La canción del mismo nombre sigue siendo un referente para muchos de sus seguidores.

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Su carrera también creció en la actuación. Ganó un Globo de Oro por “American Horror Story” y obtuvo el Óscar a mejor canción original por “Shallow”, de “A Star Is Born”, donde también tuvo un papel protagónico.

Además, ha participado en proyectos como “Joker: Folie à Deux” y “Sin City: A Dame to Kill For”, y ha tenido distintas apariciones en televisión y cultura popular.

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