Los integrantes del team Mar, de la segunda edición del reality La casa de los famosos México coincidieron en que antes de que iniciaran su participación en dicha emisión tenían vidas complicadas.

También dijeron que la convivencia y las situaciones inesperadas que enfrentaron en el encierro los llevaron a sacar la mejor versión de sí mismos.

“La vida nos está recompensando de todo lo que pasamos y perdimos”, señaló Mario Bezares, quien ahora vive su segundo aire, tras el maremoto que pasó en la década de los años 90, cuando fue señalado de ser cómplice del asesinato de Paco Stanley.

En el caso de Gala Montes, la actriz consideró que estar en este programa fue un parteagüas para todos los habitantes, porque además no sabían lo que pasaba afuera.

“Para mí fue una oportunidad de renacer, de aclarar quién soy, salí más empoderada que nunca, estoy feliz de tener compañeros que me levantaron cuando lo necesité”.

Arath de la Torre también coincidió en que estar dentro le sirvió para resucitar, ya que en su carrera ha tenido episodios complicados.

“Había tenido momentos muy oscuros, de muchas controversias; nuevamente el público conoció a Arath, que siempre estuvo ahí”.

Karime Pindter señaló que estar en la casa la llevó a mostrar una imagen más familiar que contrasta con lo que dio de sí en las 15 temporadas que estuvo en Acapulco Shore en las que fue más reventada.

“Me ayudó a que me conocieran realmente como soy, esta Karime nueva, sale mucho más segura, con los mejores amigos que puede tener. Qué increíble fue estar en un programa familiar, decía: ‘qué cosa tan blanca’, qué galas tan lindas, qué padre, ya no es tanto degenere’”, indicó.

Aunque cuenta con una extensa carrera, pues empezó a trabajar desde que era niña, Briggitte Bozzo dice que ahora el público la ubica más y tiene más seguidores.

“(Rosa María) fue la productora que vio lo que nosotros y muchos no veíamos que pudiéramos exponer al mundo. Al final no me arrepiento de absolutamente nada porque eso es ahora, aprendí que con el amor, es mejor cualquier que enfrentes y eso te hace llevar la cabeza en alto”.

La final generó más de 33 trending topics nacionales y más de 10 a nivel mundial en la red social X.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.