La actriz Gala Montes ve la problemática que tuvo con Adrián Marcelo dentro de “La casa de los famosos México” como una prueba de vida para no permitir que nunca nadie la trate como lo hizo el regiomontano.

“Ahorita tengo muchas cosas qué aterrizar y hacer, viene chamba, no quisiera enfocarme en las malas vibras, yo ya olvidé el nombre de ese señor, me viene valiendo madres”, señaló la exparticipante de este reality.

Acerca de la denuncia que hizo su mamá en contra del influencer por violencia de género dentro de la casa, comentó que es un acto admirable, tanto de ella como de cualquier persona que se atreva a hacer una denuncia.

“Qué valentía de mi jefa, le agradezco que haya hecho algo por mí y es un ejemplo de que no nos debemos quedar callados: hay que denunciar”.

Al entrevistarla a las afueras de Televisa San Ángel sobre Sian, Gala no ocultó su molestia por el actor quien en algún momento llegó a ser su amigo y subrayó que no basta con las disculpas que dio el cubano, por la cantidad de cosas fuera de lugar que hizo.

“Lo adoraba, pero mi hermana me contaba unas cosas, que habló de mi físico, que escupió en mi comida, decepcionada porque decía ser amigo, me podrán decir loca pero hablar del cuerpo de los demás, eso no, criticar cuerpos ajenos no está bien, la verdad sí estoy molesta, cada quién tiene lo que se merece, me pidió perdón a la casa, le dije: ‘todos cometemos errores pero no tan cabrones’”.

La exparticipante del reality, quien quedó en tercer lugar aclaró que “todavía no” tiene contrato de exclusividad con Televisa, pero quiere que le llamen para eso, por lo mientras cantará con Paty Cantú en el Auditorio Nacional y seguirá en casting.

“Quieren que todo Mar hagamos algo, abierta, me gusta chambear, no estudié como dijo Gomita, pero aquí andamos”.

Negó que el pleito que tuvo con su madre, previo al encierro, fuera inventado, ni que lo haya hecho para entrar con más fuerza al reality, como se llegó a decir:

“Ojalá así hubiera sido, no nos gusta romper familias para llamar la atención, fue una situación difícil, que tuvieron que vivir conmigo de la mano, yo no quiero ser polémica, siempre intenté hacer una carrera que no tuviera que ver con el conflicto”.

Reaccionó sobre el tema de Angélica María, quien acudió a registrar el nombre de “La novia de México” y puntualizó que no quiere quitarle su lugar.

“Ya no estamos en la época isabelina, nadie la quiere reemplazar, yo no tenía ni idea de que así le decían a ella, podemos existir nuevas novias de México, somos nuevas generaciones, yo no me puse así, así me pusieron. Con todo mi respeto y cariño como siempre pueden haber nuevos apodos, hay que ser compartidas”, puntualizó.

rad