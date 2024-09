"La casa de los famosos" está por finalizar y, así como ocurrió en su primera edición, las y los finalistas han recibido la visita de sus seres más queridos. En el caso de Gala Montes, tuvo la oportunidad de volver a ver a su hermana Krista y su sobrina, la pequeña Alabama: a la única con la que no se había comunicado era con su madre, hasta que ayer le envió un emotivo mensaje que provocó que la actriz rompiera en llanto, pues la relación que sostiene en la actualidad es muy complicada.

Antes de que Gala ingresara al reality atravesó una crisis familiar muy delicada, pues se desveló públicamente que su madre hizo un mal manejo del dinero que, desde los seis años, cuando comenzó su carrera como actriz, generó.

Luego de que doña Crista contara a una revista que la joven de 24 años la había despojado de su casa, momento en que llegó a los golpes tanto con Gala como con "la Beba", su hija mayor, la actriz rompió el silencio.

De acuerdo con la versión de Gala, tomó la decisión de su madre no siguiera siendo la cotitular de sus cuentas, esto a raíz de que su madre le solicitara quedarse con la mitad de todas sus ganancias.

Además, la joven compartió que, desde muy joven, sufrió de distintos problemas psicológicos, ya que su madre le confirió la posición de ser la proveedora de la casa, así como la responsable de la mayoría de sustentos y gastos de la familia.

A partir de ese momento, Gala y doña Krista protagonizaron un pleito mediático que fracturó todavía más la distancia que existía entre ellas.

Durante los 67 días de competencia que han transcurrido dentro de "LCDLF", la vulnerabilidad que Gala experimenta al recordar a su mamá ha quedado evidenciada, pues a pesar de que están peleadas, la joven reconoce que su progenitora ha sido su mayor ejemplo e inspiración, situación que ha hecho todavía más complicada la distancia entre ellas.

Mucho se llegó a rumorar acerca de que su mamá sería quien entraría a la casa, la ocasión en que lo hizo su sobrina Alabama, pero que al final la producción prefirió que entrara la pequeña, debido a que no sabían cómo podría reaccionar la actriz.

Y, si bien, doña Crista no entró a las instalaciones donde se realiza el reality, ayer envió un video a su hija, donde le hizo saber que ha dado seguimiento a todo el programa, lo que causó que Gala derramara lágrimas de emoción.

Esto dijo en el video:

"Hola, Gala. Hola, mi amor. ¿Cómo estás?, quería saludarte y decirte que no me pierdo el programa ni un sólo día, me he sentido muy contenta de que me has mencionado en el programa".

A la mamá de Gala también se le entrecortó la voz cuando agradeció a la actriz por dedicarle "Y lo busqué", una de las canciones que Ana Bárbara cantó durante la bohemia que ofreció en la casa hace unas noches; tampoco perdió de vista otros comentarios amorosos que, a pesar de todo, la joven ha hecho acerca de ella.

"El día que me dedicaste la canción de Ana Bárbara me hiciste llorar y me encantó que me la dedicaras, también el día que te preguntaron que quién es la persona más influyente en tu vida, me encantó que dijeras que era yo".

También bromeó con el hecho de que no sabrá en qué entretenerse ahora que el reality llegue a su final.

"Quiero decirte que no me pierdo ningún sólo capítulo, de hecho, no sé qué voy a hacer cuando se acabe este programa, me encanta verte en la tele, lo hiciste muy bien".

La señora Crista celebró que, en los últimos días, el ánimo de Gala ha aumentado y, antes de despedirse, le envió toda la suerte para que sea ella quien gane la competencia y le hizo saber que, cuando salga de la casa, ella estará esperándola para solucionar las cosas.

"Les deseo suerte a todos, espero que les vaya bien a todos, pero especialmente a ti Gala, que ganes Gala porque tienes todo para ganar (...), siempre estaré aquí contigo, ahora que salgas, búscame, aquí estaré, te amo".

