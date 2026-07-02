La conexión que se dio entre los personajes de la serie colombiana La reina del flow y el público juvenil generó ahora que estos lleguen a los escenarios en formato de un espectáculo musical, tal como pasó en su momento con RBD, Soy Luna o Atrévete a soñar.

“Esta serie no solo ha sido un fenómeno en Colombia, sino a nivel mundial, ha permitido a los artistas que hacemos música encontrar un espacio donde mostrar nuestro talento, por eso me encantaría que este proyecto fuera para bien para todos en sus carreras”, expresó Juan Palau, Drama Key, en la serie.

Durante tres temporadas La reina del flow contó la historia de Yeimy Montoya, una compositora que tras ser engañada por su novio fue encarcelada injustamente.

“Estamos muy contentos de estar en Latinoamérica y en México, nos emociona mucho visitarlo en octubre, les aseguro que van a disfrutar de un espectáculo increíble”, expresó Juan Manuel Restrepo, Charly Flow, otro de los protagonistas de la serie.

Carlos Torres añadió que proyectos como este abren puertas laborales a nivel internacional.

“Nos permitió mostrar al mundo el talento que hay en Colombia, para cada uno de nosotros fue un trabajo especial, sin duda alguna los personajes nos marcarán durante muchos años y la gente nos recordará por ellos”.

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Jay Torre, quien da vida a “Yoni” Trejos reveló que desde la primera temporada se pensó en la idea de un gran espectáculo en vivo.

“En Caracol TV desarrollaron la idea, vieron que el público estaba latente y se dieron cuenta que había muchos países que podían recibirnos, así que se diseñó el show, se contrató un equipo, desde directores hasta bailarines, y se materializó ese gran sueño”, explicó.

La reina del flow en concierto tiene en su agenda alrededor de 33 fechas, de ellas serán tres las que actúen en México.

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Será el 15 de octubre en la Arena Ciudad de México, el 16 de octubre en la Arena Guadalajara y el 18 del mismo mes en la Arena Monterrey.

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