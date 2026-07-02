Contra Ecuador, la Selección Mexicana probablemente dio su mejor exhibición en esta Copa del Mundo. Más allá del resultado (2-0), el funcionamiento del Tricolor fue destacado.

Pero la euforia de la victoria no ciega a nadie al interior del combinado nacional. Brian Gutiérrez, volante mexicano, considera que el techo de este equipo todavía está lejos.

“Es muy alto, la verdad. Creo que podemos hacer muchas cosas buenas e historia para México. Estoy muy contento de estar acá y vivir estos momentos”, declaró el jugador de las Chivas. Para Gutiérrez la clave del éxito tricolor en este Mundial 2026 está en la unión que han conformado desde que arrancó la concentración, el pasado 6 de mayo en el CAR.

“Desde el primer día que concentramos, creo que esa era la clave para todos nosotros, la unión y la seriedad, cómo nos llevamos todos los días. Eso se refleja en la cancha”, mencionó Brian.

El rival en los octavos de final será Inglaterra, pero eso no preocupa al cuadro nacional. Al menos, así lo manifestó Brian Gutiérrez antes de saber que el conjunto inglés sería la siguiente prueba.

“El que nos toque, la verdad. Estamos muy unidos, con el pie derecho y humildad. Estamos ahí y es algo extraordinario contar con el apoyo de toda la gente; se disfruta mucho”, concluyó.

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