La protagonista de "Pasión de Gavilanes" presumió su hermosa silueta con vestido estampado

“Pasión de Gavilanes” fue una de las producciones colombianas más exitosas a nivel internacional y que tras 20 años desde su estreno, todavía se mantiene vigente, ya que gracias a las plataformas de streaming, nuevas generaciones se han encontrado con sus capítulos, generando una segunda vida.

En esta espectacular serie coincidieron varios reconocidos artistas, como lo es Natasha Klauss, que en su cuenta de Instagram, donde cosecha casi 2 millones de seguidores, la artista exhibe las bondades de su espectacular físico.

En su último posteo, esta artista encandiló al desempolvar un viejo recuerdo de la época de pandemia, en donde dejó entrever todas sus cualidades artísticas.

Natasha Klauss de Pasión de Gavilanes se sumó a la polémica del Dalái Lama (Fuente Instagram @natashaklauss27)

Natasha Klauss se subió a la movida del TBT y dejó a todos mudos

Natasha Klauss no pudo evitar enamorar a todos al enseñar en sus redes sociales un casting que guardó de hace un par de años y se prendió a la movida del TBT (Throwback Thursday), un suceso viral donde las personas utiliza el día jueves a modo de nostalgia y enseñan algunos momentos del pasado.

"Este #tbt es muy especial pues fue parte de muuuchos video-casting que hice en la época aquella de la pandemia que tanto nos paralizó de miedo pero que también nos invadió de fortaleza y nos reinvéntanos en muchos aspectos de nuestra vida", fue el mensaje que Natasha Klauss colocó en la descripción de su último posteo en Instagram.

Allí se la pudo observar con un ajustadísimo vestido color azul marino con estampados que denotan el mar y que supo combinar con una vincha del mismo estilo. La prenda elegida permitió a todos sus fans observar de primera mano su prominente escote. Además, utilizó unos pendientes de color rojo. "Compartiendo con ustedes una pequeña muestra de mi pasión... detrás de cámaras", expresó la artista internacional.

Natasha Klauss enamoró a todos en Instagram pic.twitter.com/N9pUu8OUii — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 16, 2023

"Tan increíble que eres no me canso de admirarte y gozar con todo lo que realizas , sin duda la mejor"; "Una pasión que amamos de tí"; "La veo y me recuerda tu personaje"; "ameeee verte!! Para cuando otro papel asi brillas como siempre sabes hacerlo", fueron algunos de los mensajes que recibió la popular actriz.