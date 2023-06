Pasión de Gavilanes: conoce a Megan y Rakel las hijas de Kristina Lilley que la ayudaron a vencer el cáncer

Pasión de Gavilanes logró catapultar la carrera de muchos de sus actores y actrices, no sólo los principales, sino también los secundarios. Muchos de ellos siguieron sus carreras artísticas y son seguidos por los fanáticos en las redes sociales.

Así fue que muchos supieron del estado de salud de Kristina Lilley cuando le diagnosticaron cáncer. La actriz fue documentando el proceso en su cuenta de Instagram hasta que contó la feliz de noticia de haberse recuperando, lo que alegró mucho a sus colegas y seguidores en las redes sociales.

Kristina Lilley encarnó a Gabriela de Elizondo en "Pasión de Gavilanes". Fuente: Instagram @kristililley

Lo cierto es que detrás de la lucha de Kristina Lilley estaba su familia, fundamentalmente sus hijas Megan (33) y Rakel (28), fruto de su matrimonio con Oscar Suárez. La actriz nació en Estados Unidos pero se mudó a Colombia con apenas tres años. Su primera hija Megan Suárez nació en 1989 y ese mismo año formó parte de la telenovela “Azúcar”. Allí encarnó a Alejandrina y con el que empezó a ganar fama. En 1994 nació su segunda hija Rakel.

Ya en 1997, el matrimonio de Kristina Lilley y Oscar Suárez vivieron una fuerte además de los problemas que había en Colombia, por eso se mudó a Estados Unidos e hizo una pausa en su carrera para dedicarse por completo a sus hijas. La separación se confirmó en 2003 y la actriz regresó a Colombia donde la esperaría un regreso a lo grande, en Pasión de Gavilanes.

Kristina Lilley. Fuente: Instagram @kristililley

Las hijas de Kristina Lilley no aparecen mucho en las redes sociales, por lo que su madre preserva mucho la intimidad. En 2020 fue la última publicación que se encuentra junto a su hija Rakel, a quien además le agradece por acompañarla en su lucha contra el cáncer. De su hija Megan no hay rastro en las redes sociales. “Hace 7 años estaba pasando por radioterapia por cáncer de seno. Estaba a punto de entrar a una de las sesiones. Mi hija me acompañó a todas”, expresó en ese momento. Y luego hizo otra publicación en la que agradeció a ambas el apoyo durante la larga, pero exitosa lucha contra la enfermedad.