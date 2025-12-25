Esta es una película que bien puede ver en la Navidad, pero debe saber que la muerte está presente.

Primero debe que la chica chica del principio y poseedora de todas las características para seguir adelante, quizá no sea ese su destino; después, que aquél antagónico divertido y quizá tonto, podría no llegar hasta el final y, por último, que su protagonista no es el clásico héroe que sale de todas bien librado.

¿Algo más? Ahora imagine que quizá la gente con la cual se cruza en la vida, no sólo es por un pasado conjunto, sino debido a la eterna lucha del bien y el mal; que las estrellas pueden no ser planetas alumbrados por el sol, sino que realmente son las alas de la gente fallecida y que los demonios están más cerca de lo que parecen.

“Un cuento de invierno” (2014), disponible en HBO-Max, se sale del universo de películas navideñas y, más que coquetear con lo fantástico, navega abiertamente en sus olas llevando en el protagónico al irlandés Colin Farrell.

La cinta basada en la novela homónima de Mark Helprin deambula entre las postrimerías del siglo 19, inicios del 20 y la actualidad. Inicia con una pareja a la que le es prohibido entrar a EU con su bebé, pero dejan a este en un barco en el mar, esperando que alguien lo recoja.

Después, ya convertido en joven, es un ladrón que tiene problemas con su antiguo jefe y, en el camino, se encuentra con un caballo blanco al que le salen alas y que, parece, conoce el destino de su nuevo “amo”.

Es una historia en la que inicialmente muchos querían participar: por el casting pasaron Tom Hiddleston (sí, el simpático Loki) y Aaron Taylor Johnson (“Vengadores: la era de Ultrón”) para el el protagónico masculino; Elizabeth Olsen (“Los vengadores”) y Gabriella Wilde (“Los tres mosqueteros”) para el femenino.

Luego tuvo problemas porque de 80 millones de dólares que tenía como presupuesto, este fue reducido a 60 millones y, dicen, fue el motivo por el que Martin Scorsese no quiso aceptar la propuesta en la dirección.

Por si faltara algo, ya en rodaje, éste se tuvo que retrasar ante la irrupción del Huracán Sandy que golpeó al Caribe y afectó a una veintena de entidades de EU.

Como sea, logró ponerse en pie y logró contratar a Russell Crowe, el líder "Gladiador", como villano y a Will Smith, el casi siempre simpático y conquistador en el cine, como el mismo Lucifer, quizá no tan malvado, pero obviamente alguien que vive en las penumbras. Jennifer Conelly, William Hurt y Jessica Brown Findlay completaron el elenco.

Una vez lanzada en cines, fue pérdida para los estudios Warner, pues sólo recaudó en el mundo unos 30 millones de dólares, es decir, la mitad de lo invertido para su hechura.

Pero conforme pasaron los años se ha ido revalorando justo por el manejo de lo fantástico y la magia en su historia. Puede ser vista en familia; en streaming siempre es opacada por los grandes títulos navideños, pero justo este rompe con lo establecido.

