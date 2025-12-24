La Navidad de 1972 no fue la misma en México. Ese año, seguramente muchos tenían en mente que la cena de Nochebuena y lo que comieran el día 25, tenía que ser completamente higiénico y con medida.

Una película, estrenada en el verano de ese año, era la culpable. “Mi niño Tizoc”, con el roquero Alberto Vázquez y el pequeño Cuitláhuac Rodríguez, como protagonistas, había dejado huella en el inconsciente nacional por una escena hospitalaria.

Pero hay que ir por partes. La cinta era una nueva aventura del realizador Ismael Rodríguez, quien en los 50 había cautivado haciendo dupla con Pedro Infante gracias a “Nosotros los pobres”, “Dos tipos de cuidado” y “A toda máquina” y que ahora buscaba recuperar ese cine con tintes campiranos.

Junto con Mario Hernández, a la postre director de cabecera de las cintas revolucionarias de Antonio Aguilar, Rodríguez escribió un guion melodramático que sería alabado por la prensa, no así por sus pares.

La cinta muestra al indio viudo Carmelo y su hijo viviendo en Xochimilco y que se gana la vida vendiendo flores, pero son repudiados por vender más barato que todos. Por ende, cuando llegan las fiestas decembrinas, nadie invita a Tizoc y su padre decide organizarle su propia posada.

El problema es cuando Tizoc consigue feliz, comprar un pollo a 3 pesos, la mitad de lo que costaba en el mercado. La vendedora le dice que lo da a ese precio porque el pollo se murió solito: “sólo lo hierves muy bien, le pones mucho ajo y vas a ver qué bueno sabe”.

En la posada el niño lo devora y poco después dice que el estómago le duele y no lo aguanta. Sin poderse componer, ambos emprenden a pie la caminata a la ciudad para ser atendidos. Ahí les roban el dinero y Carmelo es encarcelado acusado por otro delito. Cuando sale libre llega a su pueblo y encuentra quemada su casa.

Cuitlahuac, el niño actor, era hijo del realizador Ismael Rodríguez. Y en verdad cuando la escena estaba siendo filmada, él estaba realmente “muriéndose” de tifoidea. No precisamente por comer pollo, sino porque niño al final, gustaba de irse a agarrar pescaditos a los canales de Xochimilco donde ser filmó parte de la cinta y, en un descuido, se llevó las manos a la boca.

El día de la escena, ha dicho Cuitláhuac, prácticamente estaba siendo cuidado por doctores y enfermeras.

“La gente me escribe y me dice que cada 24 de diciembre ven la película, así que me hicieron parte de una fiesta”, dijo al canal Historias, Mitos y Tragedias del Cine Mexicano.

“Recuerdo que me llevaron en una ambulancia al hospital (el set). Estaba medicado, estaba el director del festival todo el tiempo pegado a mi, tenía mi suero, al que quitaban cuando filmaba y mi mamá estaba que se comía a mi papá (enojada)”, narró.

La película estrenó en los grandes cines de la época y registró llenos como en el Sonora, del área de la Merced y el Variedades, frente a la Alameda Central, ambos ya desaparecidos.

Justo la escena donde Tizoc es atendido fue la que estremeció a la gente y no hay quien, luego de ver la historia, no la recuerde.

“Mi niño Tizoc” contó también con la actuación de Macaria, Noé Murayama, Sonia Amelio, Aurora Clavel y Julio Aldama.

