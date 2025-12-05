Como toda buena cena de Navidad, la Santa Fiesta 2025 tuvo un poco de todo para deleitar al público que se dio cita en la Arena CDMX esta noche, aunque sin duda los más aplaudidos fueron Amanda Miguel, La Arrolladora Banda El Limón y Mijares, entre otros.

La noche comenzó con un poco de cumbia por parte de Raymix, quien, además de mostrar un adelanto de su nueva canción “No fui yo”, tras cerrar con su más grande éxito, “Oye mujer”, dejó un gran mensaje navideño a los que lo vieron en vivo.

“Está la oportunidad para que en 2026 se cumplan los sueños, trabajen, échenle ganas, yo soy de San José del Vidrio y algún día también tuve la grandísima oportunidad de hacer satélites en la NASA, créanme que sí se puede, vamos a echarle con todo, somos mexicanos y somos chingones”, dijo.

Lee también: Christian Nodal demanda a Cazzu, su expareja y madre de su hija Inti, asegura Pati Chapoy

La nostalgia se apodera de la Santa Fiesta 2025 en la Arena CDMX; desde Moenia hasta Amanda Miguel se adueñaron de la noche

La noche prosiguió con La Arrolladora Banda El Limón, quienes, más allá de cantar temas como “Corazón de piedra” o “Aquí hay para llevar”, se robaron el show al invitar a una fan a cantar “El final de nuestra historia” mientras ella hacía videollamada con su exnovio.

La nostalgia se apoderó de la Arena CDMX con los siguientes invitados de La Santa Fiesta 2025, Moenia, La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio; y Mijares sacaron sus mejores canciones para mantener el ambiente.

Desde “Morir tres veces”, pasando por “Kumbala” y “Soldado del amor”, los miles de personas que se dieron cita en el recinto no dejaron de cantar durante los conciertos de estos exponentes.

Lee también: La Policía de Tailandia investiga la demanda por difamación contra Fátima Bosch, Miss Universo 2025

La nostalgia se apodera de la Santa Fiesta 2025 en la Arena CDMX; desde Moenia hasta Amanda Miguel se adueñaron de la noche

Sin embargo, el grito más grande se lo llevó Amanda Miguel, que desde que subió dio cátedra de su talento con “Así no te amara jamás” y, claro, no podía dejar de interpretar los temas que han tomado una segunda vida.

“Castillos” y “Mentiras” fueron las grandes invitadas de la noche, sobre todo la última, que llegó precedida de un mensaje muy al estilo de la cantante, pues, dijo: “Les voy a decir una cosa, chicas, podemos ser despechadas, pero migajeras jamás”.

Hablando de mentiras, el elenco de la obra de teatro tuvo el siguiente turno al bate, haciendo que el público siguiera con la emoción a flor de piel.

Lee también: Pati Chapoy envía a mensaje a hija de Alicia Villareal: "te ha mantenido toda la vida"; Melenie ya contestó

Aunque la diferencia fue evidente entre ellas y la siguiente mujer que subió al escenario, Alicia Villarreal, que comenzó su participación con “Ay papacito”, para seguir con “Te quedó grande la yegua” y “Maldita billetera”.

Todo lo bueno debe terminar y La santa fiesta 2025 no es la excepción, el broche de oro lo puso Calibre 50 para cerrar lo que fue una noche de ensueño para todos los que abarrotaron la Arena CDMX con un poco de amor “A la antiguita”.