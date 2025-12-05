Más Información

Ola China oscurece Navidad de artesanos

Ola China oscurece Navidad de artesanos

“Europa no ha sido solidaria con los migrantes”: Serrat

“Europa no ha sido solidaria con los migrantes”: Serrat

Talento taiwanés llega a la FIL Guadalajara con libros sobre duelo, manga y ciencia ficción

Talento taiwanés llega a la FIL Guadalajara con libros sobre duelo, manga y ciencia ficción

El “skyline” de Qatar sumará un edificio de la arquitecta mexicana Frida Escobedo

El “skyline” de Qatar sumará un edificio de la arquitecta mexicana Frida Escobedo

En medio del desorden Serrat se retira de su charla en la FIL Guadalajara pero regresa

En medio del desorden Serrat se retira de su charla en la FIL Guadalajara pero regresa

Anuncian ganador del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2025

Anuncian ganador del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2025

Como toda buena cena de Navidad, la Santa Fiesta 2025 tuvo un poco de todo para deleitar al público que se dio cita en la Arena CDMX esta noche, aunque sin duda los más aplaudidos fueron Amanda Miguel, La Arrolladora Banda El Limón y Mijares, entre otros.

La noche comenzó con un poco de cumbia por parte de Raymix, quien, además de mostrar un adelanto de su nueva canción “No fui yo”, tras cerrar con su más grande éxito, “Oye mujer”, dejó un gran mensaje navideño a los que lo vieron en vivo.

“Está la oportunidad para que en 2026 se cumplan los sueños, trabajen, échenle ganas, yo soy de San José del Vidrio y algún día también tuve la grandísima oportunidad de hacer satélites en la NASA, créanme que sí se puede, vamos a echarle con todo, somos mexicanos y somos chingones”, dijo.

Lee también:

La nostalgia se apodera de la Santa Fiesta 2025 en la Arena CDMX; desde Moenia hasta Amanda Miguel se adueñaron de la noche
La nostalgia se apodera de la Santa Fiesta 2025 en la Arena CDMX; desde Moenia hasta Amanda Miguel se adueñaron de la noche

La noche prosiguió con La Arrolladora Banda El Limón, quienes, más allá de cantar temas como “Corazón de piedra” o “Aquí hay para llevar”, se robaron el show al invitar a una fan a cantar “El final de nuestra historia” mientras ella hacía videollamada con su exnovio.

La nostalgia se apoderó de la Arena CDMX con los siguientes invitados de La Santa Fiesta 2025, Moenia, La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio; y Mijares sacaron sus mejores canciones para mantener el ambiente.

Desde “Morir tres veces”, pasando por “Kumbala” y “Soldado del amor”, los miles de personas que se dieron cita en el recinto no dejaron de cantar durante los conciertos de estos exponentes.

Lee también:

La nostalgia se apodera de la Santa Fiesta 2025 en la Arena CDMX; desde Moenia hasta Amanda Miguel se adueñaron de la noche
La nostalgia se apodera de la Santa Fiesta 2025 en la Arena CDMX; desde Moenia hasta Amanda Miguel se adueñaron de la noche

Sin embargo, el grito más grande se lo llevó Amanda Miguel, que desde que subió dio cátedra de su talento con “Así no te amara jamás” y, claro, no podía dejar de interpretar los temas que han tomado una segunda vida.

“Castillos” y “Mentiras” fueron las grandes invitadas de la noche, sobre todo la última, que llegó precedida de un mensaje muy al estilo de la cantante, pues, dijo: “Les voy a decir una cosa, chicas, podemos ser despechadas, pero migajeras jamás”.

Hablando de mentiras, el elenco de la obra de teatro tuvo el siguiente turno al bate, haciendo que el público siguiera con la emoción a flor de piel.

Lee también:

Aunque la diferencia fue evidente entre ellas y la siguiente mujer que subió al escenario, Alicia Villarreal, que comenzó su participación con “Ay papacito”, para seguir con “Te quedó grande la yegua” y “Maldita billetera”.

Todo lo bueno debe terminar y La santa fiesta 2025 no es la excepción, el broche de oro lo puso Calibre 50 para cerrar lo que fue una noche de ensueño para todos los que abarrotaron la Arena CDMX con un poco de amor “A la antiguita”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”. Foto: Melenie Carmona- IG / Alicia Villarreal IG

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”

[Publicidad]