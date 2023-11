Larisa Mendizabal y Rodrigo Cachero fueron pareja y tiene un hijo en común, su relación es cordial y amigable desde que terminaron hace 20 años; recientemente los actores fueron víctimas del mismo dolor, sus parejas actuales, Augusto Bravo y Adianez Hernández, respectivamente, mantenían a escondidas una relación amorosa que Cachero descubrió.

Luego de que por semanas se hablara de una presunta infidelidad, el actor lo confirmó y días después Adianez Hernández, su esposa, habló en un video de la infidelidad a su esposo Rodrigo Cachero: "no supe controlar mis emociones, y sí, me enamoré", expresó.

Larissa Mendizabal, esposa de Augusto Bravo también se pronunció sobre lo sucedido, se dijo sorprendida y desconcertada con la situación, la cual compartió con su ex Cachero, así lo contó durante una entrevista con el programa "De primera mano", donde al hablar de la embarazosa situación no pudo evitar derramar unas lágrimas.

Rodrigo Cachero descubrió infidelidad

Rodrigo Cachero fue el primero que habló sobre su situación personal, y aunque en un inicio algunos pensaron que se trataba de una broma, porque mencionó a Shakira y a Piqué, pronto aclaró que la separación con Adianez, exparticipante de de "Survivor" había ocurrido tras una infidelidad de ella.

"Todo este proceso de mi divorcio me está rebasando… todo ha sido sorpresivo y muy doloroso. Yo estoy con mi alma tranquila. Siempre he mantenido una línea de vida basada en el respeto, cariño y cordialidad hacia cualquiera; y en el caso de mi pareja siempre he intentado dar la mejor versión de mi con mi amor incondicional. Yo comulgo con la lealtad, la fidelidad y la comunicación, por lo que el conflicto, el engaño y la mentira son elementos con los que no puedo convivir", aclaró.

Larisa Mendizabal fue cuestionada sobre la buena relación que mantiene con su ex Rodrigo Cachero, quien descubrió la infidelidad de Adianez Hernández con Augusto Bravo.

“Yo sí los conozco y tampoco lo entiendo, fue sorpresivo, doloroso, extraño", afirmó Larisa, quien compartió qué fue lo que se dijeron ella y Cachero tras quedar al descubierto el engaño de sus respectivas parejas.

“En palabras de Cachero ‘esto es maquiavélico, esas fueron las primeras palabras’”, narró.

Larissa contó que se enteró por su exesposo Augusto, después de que su ex Rodrigo Cachero hablara con él y le dijera: “¿le dices tú o se lo digo yo?”.

Mendizabal recuerda que Bravo, con quien llevaba viviendo 11 años, le dijo:

“‘Te fui infiel y lo peor es con quién’, me dijo, cuando me dijo con quién la verdad le pude decir poco porque estaba como en shock, y de lo poco que alcancé a decir fue ‘¿qué va a pasar?’ todavía… me dijo que se iba a ir unos días de México a pensar, cosa que no pasó, fue sólo el pretexto para irse”

“Va para cuatro meses, a mi me costó mucho procesarlo porque no me lo esperaba, ni Rodrigo tampoco, hemos platicado, ya vine acá de chismosa, pero lo que tenemos en común es según los dos estábamos bien en nuestras respectivas relaciones”, comentó.

