En la lucha libre sucede de todo. Hay golpes, palabrotas, llaves, vuelos desde la tercera cuerda, vestuarios llamativos, entre muchas otras cosas que emocionan al público. Pero hay una disciplina igual de fascinante y hasta sucede también en un ring, con la única diferencia que el ingenio, las respuestas rápidas y el humor son la fuerza de estos luchadores/actores, se trata de "La impro lucha".

"Es un concepto muy mexicano, y creo que ese es su éxito. Primero, porque mezcla tres espectáculos en uno: la improvisación, la lucha libre y la música en vivo, los cuales se fusionan durante el show generando un efecto muy poderoso; segundo, no hay que decirle al mexicano cómo comportarse en una arena de lucha libre, es una cosa cultural que ya tenemos, porque la gente toma partido, mienta madres y enloquece. 'La impro lucha' ha mantenido eso, le decimos a la gente: 'enloquezcan con nosotros' y eso les gusta mucho, no hay que explicarles mucho y hemos convertido teatros en arenas", explicó el actor y director José Luis Saldaña.

Al campeonato se unirán contendientes de países como Italia, Colombia, Argentina, España y Brasil. Foto: La Impro Lucha

Son ya 20 años en que este artista, junto a al actor Omar Medina, comenzaron a realizar espectáculos de impro, donde saber trabajar con un alto grado de incertidumbre y de riesgo, por la naturaleza misma de esta disciplina escénica, es fundamental.

"Nosotros encontramos mucho placer en este tipo de lenguaje teatral en donde no sabes qué va a pasar, qué historias se va a contar o que personajes se van a crear; este lanzarse al vacío sin paracaídas se ha convertido en nuestra forma de vida", explicó José Luis Saldaña.

En "La impro lucha" no sólo se busca divertirse con batallas de comedia, también ponen sobre la mesa temáticas que pueden ser difíciles de abordar, como la violencia de género, el fanatismo religioso, la depredación de la naturaleza, etcétera, pero usando el humor. Además no es un arte estático, porque tanto los personajes como los temas a tratar van cambiado de acuerdo al paso del tiempo.

"Al tener la esencia de la lucha libre mexicana, donde hay rudos y técnicos, se retrata perfectamente esta batalla entre el bien y el mal, por lo cual nos damos a la tarea de ver a qué personaje vamos a poner del lado de los rudos, es decir, lo que podíamos considerar lo políticamente incorrecto, lo amoral y lo que está mal en el mundo, y lo mismo por el lado de los técnicos, qué queremos enarbolar o enaltecer".

Al campeonato se unirán contendientes de países como Italia, Colombia, Argentina, España y Brasil. Foto: La Impro Lucha

La dinámica de "La impro lucha" es sencilla: antes de la función se hace una pequeña encuesta al público, en la cual ellos pueden sugerir situaciones, temas, palabras, género interpretativo y musical, entre otras cosas, los cuales servirán de herramienta para que los actores en el ring puedan crear una historia sobre la marcha, lo que da pie a tramas hilarantes.

Van por la corona

"La impro lucha" está de aniversario, porque está cumpliendo 20 años de haberse creado como concepto, motivo por el cual se festejará esta fecha en el marco del Campeonato Internacional de La Impro Lucha, que se llevará a cabo del 29 de abril al 3 de mayo en el Foro Shakespeare.

José Luis Saldaña comentó que si bien en este campeonato vienen contendientes de países como Italia, Colombia, Argentina, España y Brasil, "La impro lucha" no la sentirá ajena, ya que es como si estuvieran en un circo romano, donde el público define al ganador después de cada caída, es decir, la gente no es simple espectador.

"En el fútbol uno va y el resultado depende de lo que los jugadores hagan o no hagan. Acá depende del público, porque ellos deberán darnos títulos interesantes, motores (palabras) divertidos. En cada improvisación se le pide algo al público y al final ellos votan por quien quieren que gane; entonces en ese sentido para los que vienen va a ser una experiencia interesante".

En esta edición los equipos llegaron por invitación, gracias a que a lo largo de más de dos décadas de hacer impro, José Luis ha participado en diversos festivales y conocido a muchas compañías de improvisación, así que sabía qué artistas podían funcionar muy bien en el concepto de la Impro Lucha.

"Estamos trayendo un nivel muy alto de improvisadores, esto nos servirá para ver cómo estamos nosotros en la impro en función de estas grandes compañías, que tienen unas trayectorias admirables, de mucha experiencia y son muy buenas. Necesitábamos traer a lo mejor de lo mejor para que fuera una competencia con un nivel muy alto".

Los equipos están formados por duplas: Karla Morales y Daniel García (México), Martina Zanfi y Pierpaolo Buzza (Italia), Catalina Hincapié y Ricardo España (Colombia), Pau Farías y Rodrigo Bello (Argentina), Paloma Córdova e Ignacio López (España) y Bella Marcati y Elidio Sanna (Brasil), que serán divididos en dos grupos que se enfrentarán entre sí.

"La duplas tienen una esencia y un concepto, que culturalmente habla del país de donde vienen, es decir, representan su folclor", recalca Saldaña.

La función contará también con el grupo Los Sin Cara, que musicalizarán los combates. Como toda competencia debe haber una autoridad, y arriba del ring quien la representa es el réferi, en este caso serán tres muy buenos improvisadores: el mismo José Luis Saldaña con su personaje de El Pechugas, Omar Medina como El Pritty y Angélica Rogel como El Bodoque.

"Los réferis somos los encargados de impartir justicia, y la verdad es que estos personajes le suman un montón al show, porque es un poco el director en escena, es quien lleva el ritmo, el que juega y controla al público".

A la par del torneo se llevará a cabo una master class impartida por los artistas visitantes, la cual va dirigida no sólo a actores profesionales, también a cualquier persona que quiera experimentar la impro, sin importar que nunca la haya hecho.

"La experiencia de principio a fin es única, nunca van a ver una función igual porque de entrada es improvisado, en el campeonato nunca va a competir un país con otro, entonces cambia el elenco, lo mismo los retos de improvisación, todas las variables son únicas, lo único que se mantiene es la estructura del show, todo lo demás siempre es cambiante, entonces asisten a un espectáculo vivo".

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