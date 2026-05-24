Humberto Vélez ha sido, para varias generaciones en América Latina, la voz detrás de frases como “A la grande le puse Cuca” o “Sálvame, Jebús”.

Pero ahora el actor no está precisamente diciendo “¡yuju!” ante el avance de la inteligencia artificial en el doblaje. Le preocupa que una voz pueda recrearse y usarse sin autorización para vender productos o servicios.

Vélez recordó que hace algunos meses una escuela de inglés en Ecuador utilizó una recreación de la voz de Homero para promocionar sus servicios, situación que, aseguró, implicó problemas legales relacionados con derechos de autor.

“En Ecuador, una escuela de inglés usó mi voz, evidentemente usando IA, anunciando clases, pero están infringiendo la ley, porque el personaje y todo el concepto de Los Simpson pertenece a Matt Groening, a Fox y, en última instancia, a Disney”, dijo a EL UNIVERSAL.

El actor advirtió que el crecimiento de la IA en el doblaje podría poner en riesgo distintas fuentes laborales, pues con el tiempo podrían recurrir a esta tecnología sin importarle que eso vaya en dentrimento de la calidad.

“Si empiezas a utilizar indiscriminadamente las inteligencias artificiales, vas a acabar con muchos empleos. Yo no digo que mi trabajo sea tan importante como para impedir el progreso, pero yo no estoy solo”, explicó.

Vélez añadió que, aunque se han dado avances legislativos sobre el uso de voces generadas con IA, todavía falta que las normas entren plenamente en operación.

“Mis compañeros ganaron esta lucha; ahora el resto tenemos que emprender la siguiente: aplicarla, porque la voracidad de algunos por usar inteligencias artificiales para ahorrar dinero no es la idea”, indicó.

El Hombre Abejorro

En el primer episodio de la temporada 37 de Los Simpson, Humberto Vélez volvió a participar como el Hombre Abejorro, personaje inspirado en El Chapulín Colorado.

La sorpresa fue que, además de prestar su voz, su imagen terminó convertida en caricatura dentro del episodio, algo que desconocía.

“En la segunda sesión me dijeron que había un monito por ahí que todavía no estaba dibujado y del que querían que grabara una frase. Me pidió (el director): ‘Quiero que grabes esto en español’, pero nunca me dijeron que ese era yo”, relató.

A sus 71 años, Vélez continúa activo en el doblaje y se mantiene en contacto con los productores vinculados al programa original.

“Les pregunté directamente sobre usar o no inteligencias artificiales con las voces y me dijeron que están absolutamente en contra de eso. El día que no podamos, solo nos van a sustituir por actores”, afirmó.

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