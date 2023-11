La historia detrás del famoso suéter de César Costa

Aunque César Costa siempre se ha caracterizado por su seriedad y buena educación, cuando inició su carrera tomó la determinación de quitarse el apellido de su padre para no manchar su nombre, debido a que ser rocanrolero era mal visto en la época, pero ni el rock ni la fama acabó con su imagen de "niño bueno", sobre todo porque nunca dejó de vestirse con suéter, pero ¿cuál es la historia detrás de la prenda que lo identificó como "el chico del suéter"?

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, el cantante recordó cómo fueron sus inicios como solista, pues cabe destacar que su debut en la música fue en el grupo "Camisas negras", donde era el vocalista, sin embargo, cuando salió de la agrupación emprendió una carrera en solitario en la que creó un concepto completamente nuevo, pues cambió su nombre de nacimiento; César Roel, al de César Costa, debido a que su padre se llamaba igual y no quería que su padre fuera asociada a la mala imagen que en esa época se tenía de los músicos que interpretaban rock and roll.

"Mi padre era un abogado muy reconocido, fue muy exitosos, por eso me cambié el nombre para no quemarlo, eramos homónimos y el rock and roll no estaba muy bien visto en esa época por eso me cambié el nombre", argumento.

Aunque no fue él quien eligió el apellido de Costa, sino que le pidió a dos de sus grandes amigos de la preparatoria, grado de estudios que cursaba en ese momento, que lo ayudasen a encontrar un nombre original para él y su nueva etapa como solista.

"No quería llamarme igual que mi papá, entonces le dije a dos queridos amigos (Martín de la Concha y Manuel Echeverría): ´-Oigan, ayúdenme a buscar un nombre, no quiero usar César Roel porque no quiero afectar a mi papá´, entonces me dice un día Manuel: ´-Oye, ya tengo el nombre; César Costa´", relató.

Al cantante le gustó mucho la propuesta y no se quedó con la curiosidad de preguntarle a su amigo de dónde lo había sacado, fue entonces cuando Echeverría le confesó que leyendo el nombre de los músicos que colaboraron en la creación de un disco que estaba escuchando, leyó el apellido del arreglista Don Costa y creyó que era perfecto para César.

Pero ese sólo fue uno de los tantos detalles que lo llevaron a crear su característica imagen, pues no conforme con su original nombre, César buscó un estilo de vestir que lo diferenciara de otros cantantes de la época, como Enrique Guzmán y Alberto Váquez, fue cuando Martín, su otro amigo, luego de darle varias vueltas al asunto le propuso que se probara un suéter que su tío le había traído de Suiza y que, originalmente, estaba confeccionado para esquiar en al nieve, por lo que el cantante se mostró reticente, pues creía que no iba acorde con el clima de nuestro país.

"Le digo: ´-Pero ¿qué tiene que ver el suéter de Suiza con México, que es la eterna primavera? y me dijo: ´-Tú pruébatelo´, yo siempre he sido muy conservador para vestirme, pero me convenció y es el suéter que sigo usando hasta la fecha, que es amarillo clarito con una franja, con unas grecas negras, lo usé y tuvo un éxito extraordinario", destacó.

A partir de ahí, firmas de ropa de México y Sudamérica comenzaron a contactar al cantante para enviarle suéteres para que usara y promocionara a sus marcas, por lo que asegura que su colección, que rebasa los miles de suéteres, ha sido creada casi en su totalidad por obsequios recibidos.

