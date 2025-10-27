Más Información

Lade y comenzó hace 12 años atrás cuando, ambos, fueron invitados a la fiesta de cumpleaños de uno de los hijos del expresidente Ernesto Zedillo, a partir ahí, no volvieron a separarse aunque, por esa época, no se imaginaban lo que les depararía y, hoy, luego de cuatro años, en calidad de prófugos de la justicia, y la detención del abogado, recordamos algunos pasajes del amor que los une.

La noticia de que Álvarez Puga fue detenido, el 24 de septiembre -sólo cuatro días antes de que cumpliera años-, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (), ha dado un giro completo a su historia pues, desde el 2021, cuando la lanzó una ficha de búsqueda, se desconocía el paredero del abogado fiscalista y su esposa.

Antes de casarse con el abogado, Gómez Mont estuvo casada con el empresario Javier Díaz Bravo, del que se separó el mismo año en que conoció a Álvarez Puga, en 2013.

Lee también:

En esa época, la exconductora ya era madre de cuatro hijos, la pequeña Inés y sus trillizos; Diego, Bruno y Javier.

Pese a que Inés tenía la ilusión de darse otra oportunidad en el amor, luego de la tormentosa relación que sostuvo con su ex, pensaba que el hecho de tener cuatro hijos le impediría que un hombre se interesase en ella, ya que, tratarla conllevaría una gran responsabilidad.

"Yo la verdad dije ´nunca nadie se va a fijar en mí´, me visualicé sola, dije ´no, pues ya valí´, y luego con cuatro hijos, si de por sí, no se quieren comprometer con una, métele cuatro más, imposible", dijo en una visita que hizo al progrma "Monse & Joe".

Pero, en realidad, fue muy poco el tiempo que pasó, después de fimar su divorcio para que conociese a Álvarez Puga que, como ella, era uno de los invitados a la boda de uno de los hijos de Ernesto Zedillo; a un mes de conocerse, formalizaron y se convirtieron en novios.

Lee también:

Desde ese momento, el abogado se convirtió en una figura paterna para Inés, su hija mayor, y, en lo que respecta a los trillizos, Montó llegó a contar a Mónica Noguera que siempre lo vieron como su auténtico padre, ya que seguían siendo bebés cuando su ex dejó de interesarse en su crianza.

Su relación transcurrió así, hasta febrero del 2015. cuando se casaron. En ese momento, Gómez Mont ya estaba embarazada de Bosco, el primer hijo que tuvo con Álvarez Puga, quien, además, ya tenía un hijo de otro matrimonio; "Mayito", el que Inés adoptó como propio.

María fue la última hija que tuvieron, antes de que Víctor tomara la decisión de someterse a una vasectomía pues, como dijo a su esposa, que deseaba tener un hijo más, parecería que estar en estado de gestación se había convertido en una adicción u obsesión para ella, como contó con humor la presentadora de TV en "Javier Poza en Fórmula" hace años.

